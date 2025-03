PLANDIŠTE: Usvojene važne odluke za reviziju budžeta 2024.

Na sedmoj redovnoj sednici skupštine opštine Plandište usvojen je predlog Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta za prethodnu godinu. U okviru dvanaest tačaka dnevnog reda govorilo se i o izmenama i dopunama Prostornog plana ove opštine i usvajanju novog Statuta Javnog preduzeća „Polet“.

Na dnevnom redu sedmog redovnog zasedanja Skupštine opštine Plandište našlo se 12 tačaka. Odbornici su usvojili važne predloge i odluke vezane za reviziju budžeta za 2024. godinu, kao i prostorni plan ove opštine. Takođe su usvojeni Srednjoročni plan opštine Plandište za period od 2025. do 2027. godine i novi Statut Javnog preduzeća „Polet“. Odluke su donesene većinom glasova i sve je proteklo u najboljem mogućem redu, ističe predsednik opštine, Jovan Repac.

-Skupština je jako dobro protekla i nije bilo nikakvih incidenata. Zato sada idemo dalje, borimo se dalje za svoje građane i, naravno, nećemo posustati nego ćemo gledati da iz dana u dan učinimo što više za građane opštine Plandište.

Jovan Repac osvrnuo se i na nedavnu posetu predsednika Srbije, Aleksandra Vučića. On je naveo da su u planu mnogi značajni projekti u korist svih građana Plandišta.

-Zna predsednik i to je ono što je bitno – to radi pravi predsednik. Iako smo mi mala opština, jedna od najmanjih po broju stanovnika, tačno zna koji su problemi i svakako će nam pomoći. To je pre svega vezano za Osnovnu školu „Dositej Obradović“ Plandište, ali odeljenje u Margiti, gde će se graditi nova fiskulturna sala, a takođe renoviraće se škola, koja je u korektnom stanju, ali nije kao ona u Plandištu i Gaju. Mi želimo da svoj deci pružimo identične uslove za obrazovanje i školovanje, rekao je Repac.

Na sednici je takođe imenovan novi direktor Narodne biblioteke, kao i novi članovi Upravnog odbora Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ i Školskog odbora u Velikoj Gredi. Zasedanje je otpočelo minutom ćutanja za tragično nastradale u Severnoj Makedoniji.

(Pančevac/RTV Pančevo)

Otvorena knjiga žalosti u Kačarevu, Jabuci, Plandištu i Vršcu

JP POLET PLANDIŠTE: Od februara odvojeni račun za gas od računa za komunalne usluge