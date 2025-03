Beogradski sajam automobila: Najtraženiji modeli do 15.000 evra

Posetioce Međunarodnog salona automobila, koji se održava od danas do 26. marta na Beogradskom sajmu, kao i uvek najviše interesuju najjeftiniji modeli koji se mogu naći po ceni od oko 15.000 evra kao što su dačija sandero i citroen C3, a pojedini su spremni, kako kažu, da izdvoje za novi automobil i do 50.000 evra.

Deo posetilaca je spreman da izdvoji i nešto više i traži automobile u cenovnom rangu od 30.000 do 40.000 evra, ali ima i onih kojima cena nije važna već samo model koji traže.

Dobru prodaju očekuju i prodavci najskupljih modela, kao što je maserati GT2 stradale koji se na sajmu prodaje po ceni od 480.000 evra i navode za Tanjugu da već imaju najavljene kupce iz okolnih zemalja.

Takođe prodavci, kako kažu, očekuju veću prodaju nego prošle godine i ističu da su spremili i posebne sajamske pogodnosti koje mogu značajno da smanje konačnu cenu vozila.

Raško Vrcibradić iz Maseratija je rekao za Tanjug da se njihov tim pobrinuo da pomenuti model, koji je najskuplji automobil na sajmu, bude limitiran u 914 primeraka, što i utiče na navedenu cenu.

„Ovaj automobil će se proizvesti u 914 primeraka, podsećajući nas na 1914. godinu kada je nastao i prvi maserati. Imamo već najavljene posetioce iz okolnih zemalja da dođu da vide ovaj primerak, jer je ovo definitivno premijera u ovom delu Evrope“, poručio je Vrcibradić.

Maserati GT2 stradale pokreće 3.0 V6 turbo motor, sa 640 konjskih snaga, što mu omogućava da za 2,8 sekundi razvije do 100 km/h i dostiže brzine od 324 km/h.

„Nije samo snaga ono što ga odvaja od drugih. Tim inženjera radio je na aerodinamičkoj, celoj platformi, koja iznosi nekih 500 kg na brzini od 280 km/h“, rekao je on.

Za „automobil godine“ u Srbiji za 2025. godinu, u izboru Asocijacije automobilskih novinara Srbije, proglašen je novi citroen C3, čija će se eletrična verzija od ove godine proizvoditi u Stelantisovoj fabrici u Kragujevcu, na osnovu kooperacije sa Stelantisovom fabrikom Trnava u Slovačkoj.

Citroen je odneo pobedu u konkurenciji protiv dačije duster, škode kodiaq, fiat 600 i reno rafale.

Direktor marketinga Avtonova KAB Zoran Burić potvrdio je Tanjug da će se električni model C3 proizvoditi u Stelantisovoj fabrici u Kragujevcu.

Burić je dodao da će se električna verzija tog automobila prodavati po ceni od 26.490 evra, koja će se umanjivati za iznos subvencije od 5.000 evra.

„Na neki način biće domaći automobil. Citroen je stigao u Srbiju, tako da verujem da će elektrifikacija biti mnogo bliža svima onima koji razmišljaju o automobilima te klase“, rekao je Burić.

Novi e-C3 pokreće elektromotor od 83 kW/113 KS, sa maksimalnom brzinom od 135 km/h, dok ubrzanje od 0 do 100 km/h traje oko 11 sekundi.

Domet trajanja baterije sa jednim standardnim punjenjem od 44 kWh je 320 km, a za brzo punjenje od 20 do 80 odsto kapaciteta potrebno je 26 minuta na punjaču od 100 kW.

Pored najavljenog električnog citroena, na sajmu posetioci mogu da vide i novu fijat grande pandu koja bi, kako se očekuje, trebalo tržištu Srbije da približi električna vozila i poveća njihovo učešće standardima koji su u Evropi i svetu.

Komercijalni direktor u kompaniji Crossroad Adria Igor Ševo izjavio je za Tanjug da je novi model zapravo naslednik čuvene pande i podsetio da se grande panda prodaje u dve varijante.

„Kuriozitet je taj da je to prvi potpuno električni automobil proizveden u Srbiji i on kreće po ceni od 24.990 evra i može da se koristi na tu cenu državna subvencija, a ono što mislimo da je zapravo bliže nekako srpskom kupcu jeste mild-hibridna verzija sa 1.2 motorom od 100 konja koja kreće od 16.990 evra“, izjavio je Ševo.

Prema rečima Ševa, Fijat u sajamskoj ponudi ima još fiat 600 koji je dostupan sa pogodnijom cenom odnosno na prethodnu cenu od 1.000 evra.

„Za sve one koji se odluče da kupe fiat 600 u ovom sajamskom periodu biće nagrađeni sa šest godina garancije odnosno 120.000 km. Što se tiče modela jeep, imamo BSUV jeep avenger koji je sada dostupan i u benzinskoj, mild-hibridnoj i potpuno električnoj verziji i dostupan je kao 4×4 opcija. Imamo još jednu premijeru, a to se zapravo odnosi na brend alfa romeo, to je alfa romeo junior koji prvi put nastupa u B-Cross Over segmentu. Ne bi trebalo zaboraviti da napomenem i naš program komercijalnih vozila, gde imamo ponudu potpuno renoviranu gamu, počevši od obla preko studa do dukatija“, poručio je Ševo

Sajam je ove godine okupio više od 300 izlagača, a beogradska publika je već prvog dana imala priliku da vidi premijerno predstavljenje 80 modela automobila.

Predsednica Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova Aleksandra Đurđević izjavila je da je ove godine 105 automobilskih brendova predstavlja skoro 180 noviteta.

Dodala je i da je jedna od važnih tema ove godine regulisanje tržišta polovnih vozila.

„Kod nas ovo tržište je i dalje pet puta veće od tržišta novih. U 2024. godini uvezeno je čak 135.000 polovnih vozila, od čega skoro polovina sa Evro 3 i Evro 4 motorima, koji su označeni kao najveći izazovi kada je u pitanju čistiji vazduh i zaštita životne sredine. Zato je koordinisani pristup ovom pitanju neophodan. To je društvena odgovornost na duže staze koja zavisi od nas“, poručila je Đurđevićeva.

Sajam je danas zvanično otvorio Andrija Kostić, vozač formule 4, jedini srpski predstavnik u ovoj kategoriji.

„Veliko mi je zadovoljstvo da otvorim jedan od 11 najvećih sajmova na svetu, a nadam se da će svi za par godina ovde moći da gledaju i moj bolid Formule 1 na sajmu“, izjavio je Kostić za Tanjug.

U Hali 1 Beogradskog sajma izloženi su i brendovi nissan, škoda, mg, subaru, seat, cupra, honda, toyota, opel, pežo i suzuki.

Ipak ono što je najviše privuklo pažnju kod beogradske publike jesu automobili iz najelitnijeg ranga, brendovi kao što su ferrari, masserati, lamborghini, ali pre svega premijerno predstavljen bugatti.

Posetioci su u Hali 1 na štandu SAT-a mogu da vide najskuplji auto ikada izložen pod kupolama sajma buggati chiron supersport koji nije u prodaji, čiji je vlasnik direktor kompanije Buggati-Rimac Mate Rimac.

Cena ovog primerka iznosi više od 3,5 miliona evra, dok obična verzija je proizveden u svega 500 primeraka.

Međunarodni sajam automobila je ove godine u Hali 2 okupio 20 kineskih brendova automobila, što je pet puta više u odnosu na prošlu godinu kada su bila četiri kineska predstavnika.

Prisustni su na sajmu i kineski brendovi kao što su byd, chery, mg, geely, link & co, baic, baw, jac, avantier, seres, jmev, swm, dongfeng, yudo, foton motors i victory.

Radno vreme sajmova je od 20. do 25. marta je od 10 do 20 časova, a 26. marta od 10 do 19 sati.

Cena pojedinačne ulaznice je 700 dinara, grupne 500, a za organizovane posete studenata i đaka 400 dinara, dok porodična karta košta 1.400 dinara. Cena parkinga u krugu sajma je 200 dinara po satu.

(K1info)

Danas isplata redovne i privremene novčane naknade za februar