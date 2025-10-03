Vesti Društvo

Cena dizela ostaje ista, benzin jeftiniji za dva dinara

11:31

03.10.2025

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela u narednih sedam dana ostaće ista pa će litar koštati 195 dinara, dok će cena benzina BMB95 biti manja za dva dinara i iznositi 179 dinara.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova i na snazi su sedam dana.

(RTS)

