ED PANČEVO: Isključenja struje za ponedeljak, 22. septembar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u ponedeljak, 22. septembra, bez struje će biti potrošači u Jabuci, Pančevu i Debeljači.

Jabuka

08:30 – 09:30 – 7. jula, od Prespanske do Prvomajske, Prvomajska, od Osogovske do Mašinske.

Pančevo

09:00 – 12:00 – Cara Lazara 57-73, neparna strana.

Debeljača

10:00 – 13:30 – N. Petra, od R. Ferenca do Proleterske, Proleterska i R.Ferenca, od N.Petra do Ž. Zrenjanina, Pap Pavla, od I. L. Ribara do M. Gorkog i Ž. Zrenjanina, od M. Gorkog do Proleterske.

