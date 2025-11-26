ED PANČEVO: Isključenja struje za četvrtak, 27. novembar

Ljudi „anđeoske duše“ rađaju se pod ovim znakom
26.11.2025
14:30Handanović i Sijarto se obratili: MOL još aktivniji učesnik na tržištu Srbije nakon sankcija NIS-u
Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u četvrtak, 27. novembra, bez struje će biti potrošači u Pančevu.
Pančevo
08:00 – 09:30 – Deo Vojvođanske od br. 14 do br.36; Oplenačka od Vojvođanske do Zlatarske; deo Alpske i Zlatarske.
09:00 – 13:00 – Ul. Marina Držića 7A, 7B, 7C, 7D, 7E. Joakima Vujića 27-37, Koste Trifkovića 16, 16A.
10:30 – 12:00 – Zgrada u Ul. Cara Dušana br. 73.
(Pančevac)
