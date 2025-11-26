Servisne informacije

ED PANČEVO: Isključenja struje za četvrtak, 27. novembar

18:43

26.11.2025

Foto: Pixabay

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u četvrtak, 27. novembra, bez struje će biti potrošači u Pančevu.

Pančevo

08:00 – 09:30 – Deo Vojvođanske od br. 14 do br.36; Oplenačka od Vojvođanske do Zlatarske; deo Alpske i Zlatarske.

09:00 – 13:00 – Ul. Marina Držića 7A, 7B, 7C, 7D, 7E. Joakima Vujića 27-37, Koste Trifkovića 16, 16A.

10:30 – 12:00 – Zgrada u Ul. Cara Dušana br. 73.

(Pančevac)

