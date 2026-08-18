Samo pomešajte ova dva sastojka i rešite se staračkih pega na rukama, licu i dekolteu jednom za svagda!

Kako starite, pigmentne mrlje se mogu pojaviti na vašim rukama, licu ili dekolteu.

Međutim, ako mislite da je to problem koji pogađa samo starost, varate se.

Upozorenje: Prva stvar koju treba zapamtiti je da ako primijetite nagli porast pigmentnih mrlja, crvenilo, krvarenje, svrab i osjetljivost kože ili su mrlje previše tamne, trebate posjetiti ljekara, jer može biti ozbiljniji zdravstveni problem.

Međutim, ako imate samo jednostavne pigmentne mrlje, možete ih se rešiti prirodnim metodama.

Kladite se na ovo efikasno i efikasno rešenje koje zahteva samo prirodne sastojke koje verovatno već imate kod kuće.

Ovaj lek se sastoji od soka od luka i jabukovog sirćeta.

Luk je bogat antioksidansima koji neutraliziraju slobodne radikale.

Jabukovo sirće, zauzvrat, sadrži alfa hidroksi kiseline, koje su efikasne u uništavanju mrtvih ćelija kože.

Takođe stimulišu pojavu novog, zdravijeg sloja.

Mešanje ovih sastojaka daje odlične rezultate za zdravlje kože.

Sastojici:

luk

jabukovog sirćeta

Procedura:

Ogulite luk.

Operite ga i narežite na male komadiće.

Stavite ih u blender.

Dobro mešajte dok se ne formira homogena smesa.

Zatim dodajte jabukovo sirće.

Ponovo promešajte.

Sastojke treba koristiti u približno istom omjeru.

Ovu mešavinu nanesite na mrlje pomoću pamučnog štapića.

Preporučujemo testiranje na malom komadu kože pre nanošenja.

Ovo je za proveru alergijske reakcije.

Uvek nanosite uveče.

Ostavite da deluje 30 minuta.

Zatim dobro isperite hladnom vodom.

Ostatak smese možete čuvati u frižideru u hermetički zatvorenoj posudi.

Ova mešavina će trajati oko 20 dana u frižideru.

SAVET: Da biste izbegli stvaranje novih pigmentnih mrlja, ne zaboravite da koristite kremu za sunčanje prje izlaska napolje.

(Pančevac)