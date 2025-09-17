Podvig o kojem se i danas priča: Ovaj burek pojeden je na najopasnijem mestu u Srbiji

TUTIN – Ovog proleća nestvarne prirodne lepote na teritoriji opštine Tutin zablistale su u punom sjaju, a veliki broj avanturista odlučio se da isproba jednu od najlepših, ali i najopasnijih Via Ferrata u Srbiji u blizini sela Ribariće kod Tutina. Upravo sa ovog gvozdenog puta poslata je neverovatna slika, jer je jedan od planinara pauzu na strmoj steni iskoristio da pojede čuveni bošnjački specijalitet – burek.

– Ne postoji slađi, ali ni opasniji zalogaj. Dobar burek ne bira ni mesto, ni vreme. Za ovu zahtevnu Via Ferratu potrebni su dobra volja, snaga i izdržljivost, moralo je i nešto da se prezalogaji, rekao je kroz osmeh planinar Ernes Gusinac iz Tutina za RINU.

Ova fascinantna Via Ferrata se proteže duž 200 metara visoke litice, a zahvaljujući svom jedinstvenom reljefu i profesionalnoj opremi, postala je jedna od retkih u regionu sa evropskim sertifikatom bezbednosti.

– Ferata je projektovana tako da bude dostupna svima – od početnika do iskusnih planinara. Postoje dve rute: jedna lakša, koju mogu savladati i deca i stariji, i druga, zahtevnija, namenjena avanturistima željnim izazova, kaže Amsal Dudić, član Planinarsko-skijaškog društva Beleg iz Tutina, koje upravlja ovom stazom.

Via Ferrata Đurđevica započinje na oko 750 metara nadmorske visine, a završava se na impozantnom vidikovcu Đurđevica, s kojeg se pruža veličanstven pogled na jezero Gazivode i okolne planinske vrhove. U neposrednoj blizini nalazi se i Ferata Berim u Zubinom Potoku, koja je poslužila kao inspiracija za izgradnju ove staze.

– Kada su naši članovi 2019. godine obišli feratu Berim, prilikom povratka su uočili ovu liticu kod Ribarića. Od tada se rodila ideja da se napravi naša ferata. Uz podršku prekogranične saradnje i EU fondova, uspeli smo da je realizujemo krajem 2024. godine, dodaje Dudić.

Iako je staza tehnički završena u novembru 2024, zbog zimsk ih uslova, prva zvanična sezona namenjena široj javnosti počela je u martu 2025.

(RINA)

