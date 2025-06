Odlučili ste se za letovanje na rate: Šta treba znati pre uzimanja kredita

S druge strane, korisnici sa većim primanjima, poput „gold“ klijenata, biraju iznose do pola miliona dinara, gde bi rata na 18 meseci iznosila oko 29.500 dinara.

Ekonomista Milan Jovićević objašnjava da se najčešće traže manji iznosi, studenti i mladi najčešće se odlučuju za kredit od 100.000 do 150.000 dinara, što se uz mesečne rate od 8.000 do 10.000 dinara smatra najpristupačnijom opcijom.

Ipak, iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija upozoravaju da duži rok otplate,na primer, šest do osam rata može dovesti do većih troškova zbog kamate. Aleksandar Seničić iz ove asocijacije savetuje da se aranžmani otplaćuju najkasnije do kraja kalendarske godine, kako bi se izbegla previsoka ukupna cena.

Kada je reč o planiranju letovanja, i dalje su Grčka i Crna Gora među najtraženijim destinacijama. Kako navodi turistički agent Uroš Šimšić, one ostaju najpristupačnije većini građana. Međutim, sve veće interesovanje postoji i za Kipar, koji postaje popularan među putnicima sa nešto većim budžetom.

Zanimljivo je i to da su građani podeljeni kada je u pitanju način finansiranja odmora. Neki putuju uz pomoć kredita, dok drugi letuju u sopstvenoj režiji. U anketi, građani su naveli različite planove:

– „Ćerka me vozi autom, a kod druge ćerke gostujem.“

– „Sigurno putujem u Dubrovnik, o svom trošku.“

– „Verovatno ću ostati u Srbiji, zavisi koliko budem imao para.“

Za one koji još nisu odlučili, tu su i last minute ponude, koje često omogućavaju značajnu uštedu. Kako ističe Seničić, termini van glavne sezone, poput početka juna i septembra, nude aranžmane koji mogu biti i do 60% jeftiniji u odnosu na vrhunac sezone.

(Kurir)

