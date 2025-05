Devet medalja za Srbijuna EP u rvanju na pesku, bronza za Pančevku Milicu

Srpske rvačice ostvarile su veliki uspeh u Poreču, gde je prethodna dva dana održano Evropsko prvenstvo u rvanju na pesku, a ukupno je osvojeno čak devet medalja.

Selekcija do 20 godina ekipno je osvojila srebro, dok su se reprezentacije Srbije do 17 i do 15 godine okitile b ronzom.

U konkurenciji rvačica do 20 godina Maša Perović i Evelin Ujhelji su stigle do srebra a Milica Sekulović bronzu. Milca Sekulović je mlada pančevačka gimnazijalka, koja se okitila bronzanom medaljom i tim plasmanom doprinela da juniorke Srbije u ukupnom plasmanu završe na drugo mesto. Pionirke i kadetkinje Srbije su u ukupnom plasmanu osvojile treće mesto.

Prvakinja Evrope postala je Fani Šoš, Nikoleta Sabo bila je druga, a Nevena Živojinović treća. Srpske rvačice do 17 godina takođe su osvojile tri medalje, pošto su se Inrigo Đeri i Gabrijela Berkec okitile srebrom, a Ivana Gajić bronzom.

„Utisci su zaista fenomenalni. Devojke su se lavovski borile u žestokoj konkurenciji i zaslužuju sve čestitke. Na ovom šampionatu dominirale su Ukrajinke, ali su naše takmičarke u pojedinim mečevima i njih uspevale da savladaju. Rezultat još više dobija na značaju ako se u obzir uzme podatak da sve ide ka tome da bi rvanje na pesku uskoro moglo da postane i olimpijski sport, a zanimljivo je da će već biti u programu Olimpijade mladih koja se 2026. godina održava u Dakaru“, izjavio je trener srpskih ženskih selekcija Dalibor Perović.

