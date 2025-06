Vučić zamolio studente koji žele da uče da ne započinju štrajk glađu: Ućićete na fakultet

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu delegaciju studenata koji žele da uče.

Vučić je tražio da mu pre svega iznesu šta se sve promenilo za sve ovo vreme.

Student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miloš Pavlović zahvalio se u ime svih studenata iz Pionirskog parka.

– Hvala vam na pozivu. Pre svega, da vam se zahvalimo u ime svih studenata iz Pionirskog parka koji 89 dana borave tamo po kiši, po zimi, po snegu koji je bio i sada po suncu. Sada kada će temperature da prelaze i 30 stepeni. Nemojte da se ljutite na nas. Mi vas mnogo poštujemo i znamo da smo ponekad možda i dosadni, ali mi tražimo od vas samo da se školujemo. I kada pogledate mesece koji su iza nas, fakulteti su nam blokirani. Mi ne možemo, kao što ste videli, da idemo na naše fakultete da učimo, da se obrazujemo. Oni su nam uništili godinu dana. Godinu dana koja je nenadoknadiva. Naši kolege iz regiona, kada pogledate, imaju sve vreme pravo na školovanje. Oni se školuju. I daleko idu napred dok mi ostajemo iza njih. Kada pogledamo tek Evropu. Tako da mi veoma stagniramo.

– U prošloj akademskoj godini na mom fakultetu, kolega se godine i ja smo napisali jedan naučno-istraživački rad na temu anatomske variacije u završetku desne i leve korone i njihovog kliničkog značaja i prezentovali to na jednom studentskom kongresu sa međunarodnim učešćem. Ove godine smo prijavili rad na temu, odnosno prijavili smo se da pišemo rad na temu komparativne studije detekcije miokardnog premošćavanja analizom različitih metoda i trebali smo sve ovo vreme da pišemo taj rad, ali anatomski institut na mom fakultetu je blokiran. Te nismo uspeli da pišemo taj rad i samim tim da ga prezentujemo na opet međunarodnom kongresu da se takmičimo sa našim vršnjacima u pisanju tih naučnih radova. Tako da ovo ostavlja ogromne posledice po sve nas. I mi jednostavno pokušavali smo da pišemo e-mailove i pisma, kao što znate, niko na njih nije odgovarao.

– Pokušali smo potom i sa krivičnim prijavama. Pisali smo ih, podnosili, nema efekta. Pričali smo i sa evropskom komesarkom Kos. Iako smo se, da kažem, makar malo ponadali, ni to nije imalo efekta. Jednostavno, mi više ne vidimo kuda. Mi ne želimo da u fokusu bude ko je za koga. Mi želimo da znanje bude u fokusu. To je jedino što treba. I svedoci smo da su i ljudi na vlasti, ali i mi studenti koji želimo da učimo, da smo apsolutno poštovali sve principe demokratije i uvažavali ih potpuno, ali nas ne uvažavaju. Zato smo se odlučili na štrajk glađu.

Vučić je potom pitao Vladimira Balaća da prokomentariše dešavanja u Novom Sadu kada mu nije omogućeno da uđe na fakultet.

– Jednostavno, došao sam u Novi Sad na svoj fakultet kada sam video da će se u petak održati diskusija profesora i studenata u blokadi. Tema diskusije bi bila odluka Nastavno-naučnog veća da se vratimo na fakultete. I ja kao student koga to pitanje zanima, jednostavno sam hteo da dođem i da vidim šta će biti sa našom nastavom. Kako će se realizovati, da li će se realizovati, pošto su neki profesori najavili da ih online nastava ne interesuje, da ne žele da je drže. I ja sam prosto kao student hteo da prisustvujem, da čujem šta će biti, jer to me zanima. Došao sam uredno, stao sam u red, red je bio poprilično dugačak, sačekao sam svoj red da uđem u zgradu. Pred ulazom u zgradu predao sam indeks jednom kolegi koji je utvrdio da sam student, da sam student tog fakulteta.

– Uzimaju, proveravaju indekse kao ličnu kartu. Tako je, tako je. I onda on kaže ovom sledećem, taj i taj je stigao. Tako je. Možeš da pustiš ovog, ne možeš da… Apsolutno je tako. Čak i ako nisam bio dužan da im predam indeks, ja sam im predao da ne bih pravio problem, da bih mogao normalno da uđem na fakultet. I kao što ste videli nisu mi dozvolili. Kada sam bio pred samim ulazom zgrade, koleginica koja mi nije dala da uđem počela je da doziva, da viče i dozvala je ostale kolege sa fakulteta da joj se pridruže u nameri da meni ne dozvole kao redovnom studentu, kao slobodnom građaninu da uđem na moj fakultet. Ja sam redovan student koji svoje akademske obaveze sve završava u roku.

Potom je i Luka Lalošević izneo svoje iskustvo.

– Kao što ste mogli da vidite, sve ostale su pustili kolege, samo meni nisu dozvolili da uđem na fakultet. Sve ostale su pustili, meni nisu dozvolili. I na kraju, to se i na snimku i ne vidi koji je u medijima, na kraju su me okružili. Na kraju su me okružili, šta sam sad ja? Ja sam pokušao razumno da nađem kompromis, da mi dozvole da uđem. Oni nisu želeli. Kaže plenum ti izglasa crveni karton, na crnoj si listi. Ne možeš ti da uđeš na svoj fakultet jer si na crnoj listi. Plenum izglasa. Kada sam je pitao koleginicu ko je plenum, ona je rekla institucija čije mi naređenja slušamo. Kakva institucija? Ko meni može da zabrani da ja uđem na moj fakultet? I da ne bih pravio veći, mislim da ne bih pravio problem, da ne bi to otišlo na neki viši nivo. Ja sam se okrenuo i otišao. Šta sam mogao da uradim? Zajedno sa jednom koleginicom sam otišao na fakultet, prosto da vidimo stanje na fakultetu, šta se dešava na fakultetu i ko nam zapravo zabranjuje da na isti fakultet idemo.

– Nikada ranije na Fakultetu političkih nauka, pre ovih blokada, nije bio slučaj, niti praksa, da se studenti proveravaju na ulazu. Dakle, studentima je bio omogućen ulaz na fakultetu, da normalno polažu svoje ispite, kolokvijume, vežbe, ali ne samo to, nego da idu na tribine, radionice, debate. Dakle, sve ono što se redovno dešava na fakultetu, to što već šest ili sedam meseci nije slučaj, nije praksa. Došli smo… I kad si ulazio, isto je bilo, pretpostavljamo. Tako je, mi smo došli tamo. Bilo je sedmoro kolega. Dakle, sedmoro kolega je blokiralo rad fakulteta, koji broji skoro četiri hiljade studenata. Oni su nas tražili indeks ili bilo kakav dokaz da smo studenti tog fakulteta, iako nas vrlo dobro poznaju. Dakle, znaju naše ime i prezime, i godinu studija, i smer. Dakle, znaju nas odranije. Rekli su da je to odluka plenuma, da svako mora da se legitimizuje na ulazu. Mi smo rekli da smo mi studenti tog fakulteta i da imamo pravo da uđemo. I da nam ne treba niti bilo kakav razlog. Dakle, ali i rekli smo im, želimo da vidimo stanje na fakultetu, imamo pravo da uđemo na fakultet, plaćamo školarinu, naš novac se troši za naše obrazovanje i nemate pravo da nas sprečavate da uđemo na naš fakultet. Međutim, oni su bili uporni u tome, nisu nam dopustili da uđemo. Mi, naravno, nismo želeli da bilo koga provociramo niti dolazimo u bilo kakvu vrstu sukoba. I kada smo videli da jednostavno ne možemo da uđemo na fakultet, kao i Vlada, jednostavno smo se okrenuli i izašli napolje. I nama je zaista jako žao zbog toga. Mi smatramo da svim studentima treba da bude omogućen ulaz na svoj fakultet i polaganje svih ispita.

