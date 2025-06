Vučić: Obojena revolucija zapala u ćorsokak, nemaju politiku, program ni ideje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je „obojena revolucija“ u zemlji „zapala u ćorsokak“ zbog kako je rekao, odsustva politike, programa i ideja. Vučić je u vanrednom obraćanju građanima iz Predsedništva Srbije rekao da oni koji stoje iza „obojene revolucije, ne znaju kud ni kako dalje“.

„Kad sam se obraćao 11. decembra, bilo ih je oko 800 ispred Predsedništva a sad ih ima oko 80 koji viču nešto i misle da će time nekom da promene mišljenje. To je toliko jadno i smešno da nemam reči. Postoje ljudi čija su uverenja jaka kao stena, koji veruju u svoju zemlju. To je ono što ti ljudi nikad nisu razumeli“, rekao je Vučić, tokom čijeg obraćanja se čula buka koju su ispred Predsedništva pravili studenti u blokadi. ; On je ocenio da je „strani faktor“ uz podršku „narko kartela i opozicije“ počeo da „steže obruč oko Srbije“ kada su, po njegovim rečima, shvatili da zemlja napreduje brže od drugih i regionu i da se „narušava balans moći“.

„Nisu ovi napadi krenuli ni danas, ni pre šest meseci, ni kad smo imali „Ribnikar“, Dubonu, Orašje već kad su videli da se narušava balans moći i da Srbija napreduje neuporedivo brže od drugih. Morali su da koriste narko kartele, naravno opozicione stranke i sve veća sredstva da sruše vlast u Srbiji“, kazao je Vučić.

Ocenio je da se u prethodnim mesecima najviše izgubilo u obrazovanju mladih i sticanju znanja. ; „Niko to neće moći da vrati ni deci ni roditeljima. Diplomu može svako da dobije dok se u svetu ceni znanje. Verujem da ćemo uspeti da vratimo veći broj ljudi na stvarno školovanje i da se nećemo suočavati s pokušajima prevara dela profesora“, kazao je Vučić.

Vučić: Rast BDP-a Srbije ove godine biće veći od tri odsto, značajno povećanje plata i penzija

Predsednik izjavio je da je u maju, prvi put posle dugo vremena, inflacija u Srbiji pala na 3,8 odsto, a da očekuje da ove godine rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) pređe tri odsto, što će obezbediti značajan rast plata u javnom sektoru i penzija.

„To su važne vesti, uspeli smo da se izborimo sa najvećom pošasti. Zahvaljujući neradu i blokadama, kao i nestabilnostima koje su izazvali imali smo manju stopu rasta“, rekao je Vučić i dodao da je njegova inicijativa da se u budžetu nađe još novca za podršku za stambene kredite za mlade.

„Već je 5.500 mladih izrazilo želju da uzmu kredit, a 1.846 zahteva je u procesu obrade“, kazao je Vučić.

Najavio je otvaranje najmanje pet fabrika u naredna tri meseca – jednu u Čačku, tri u Nišu i jednu u Novom Sadu.

„To će značiti 1.975 novih radnih mesta“, rekao je Vučić.

Istakao je da je problem što kasni realizacija nekih infrastrukturnih radova.

„Zbog svakodnevne hajke nismo u stanju da završimo sve što smo planirali. Ljudi zaposleni u sistemu imaju strah da bilo šta potpišu. Lakše im da ne potpišu. Bez obzira na to, uspećemo da postignemo značajne rezultate – ove godine 100 kilometara auto-puta i drugih saobraćajnica“, rekao je Vučić.

Kada da očekujemo alimentacioni fond?

Vučić je najavio formiranje alimentacionog fonda.

Već ove godine najmanje 500 miliona dinara biće izdvojeno za to.

„Diplome više ništa ne vrede“

– Pokrenuli smo inicijativu za povratak lekara i medicinskih sestara, a već ih se vratilo više od 80 – kazao je on.

Uveren je da će sindikati biti zadovoljni sa povećanjem minimalne zarade.

Uveren je da će sindikati biti zadovoljni sa povećanjem minimalne zarade.

Ističe da „dobri rezultati izazivaju nervozu kod onih koji su finansirali obojenu revoluciju“.

– Uveren sam da ćemo postizati još bolje rezultate. Nažalost, mislim da smo najveće gubitke imali u obrazovanju mladih i tu su gubici nenadoknadivi – kazao je on.

Marinika Tepić je pomešala likove dva predsednika

Pokazao je kako je Marinika Tepić izmislila da je dilovao drogu sa Filipom Koraćem. Ističe da je 2017. godine uhapšena ekipa škaljarskog klana od 10 lica u restoranu na Novom Beogradu zbog napada na njegovog sina Danila Vučića.

– Verovatno sam ja tada radio sa njima protiv svog deteta – rekao je ironično Vučić.

Pokazao je paket droge sa „njegovim likom kako je saopštila (potpredsednica SSP) Marinika Tepić“, a na kome se vidi lice predsednika Kolumbije Gustava Petra.

– Ne verujem da je htela predsednika Kolumbije, inače časnog čoveka, da optuži da je diler droge. To joj je izletelo iz usta. Ne verujem da će nas izložiti toj vrsti problema sa zemljom sa kojom želimo da razgovaramo o prijateljskim odnosima, da ih molimo da povuku priznanje tzv. Kosova – kazao je Vučić.

1. Negacija rezultata po svaku cenu

2. Kriminalizacija ljudi iz vlasti, pa i moje porodice

3. Dehumanizacija

Kada sve to pogledate, jasno je zašto ste imali trogodišnju kampanju laži po pitanju Jovanjice. Više od 1000 dana laži, a onda odjednom tajac. Uništavali ste i državu i porodice samo da biste ostvarivali svoje ciljeve, a znali ste da lažete. Da li je neko rekao izvinite?

– Druga tačka je uvek bila kriminalizacija ljudi iz vlasti i moje porodice, kao i dehumanizacija. Jasno je zašto smo imali trogodišnju kampanju laži o slučaju „Jovanjica“. Više od 1.000 dana, svakog dana po tri sata finansirano od strane kriminalca Šolaka – kazao je on.

„Strani faktor je od trenutka kada su shvatili da Srbija ide napred, uz podršku regionalnih narko kartela i srpske opozicije, napadi su krenuli mnogo pre Ribnikara i Dubone. Kada su shvatili da se narušava balans moći. Kako je Srbija snažila, nisu mogli da prate, pa je nervoza u stranim krugovima bila sve veća, pa su morali da koriste narko kartele i opozicione stranke. Vlast u Srbiji se nije saglašavala sa nezavisnošću Kosova. Sa druge strane, nisu spremni da se izjasne ni po pitanju Srebrenice zato što bi time naljutili ključne sponzore.

Ipak, sve vreme je u toku pokušaj urušavanja svih institucija kroz negaciju rezultata po svaku cenu:

