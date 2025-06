Četvrta pančevačka regata na Tamišu 21. juna

Četvrta pančevačka regata za rekreativne kajake i indijanske kanue biće održana u subotu, 21. juna, od 11.30 sati na reci Tamiš u Pančevu.

Organizatori regate su Sportski klub Sportiko, Sportski savez Pančeva i TOP.

Očekuje se učešće oko 200 čamaca iz grada i regiona sa oko 250 učesnika.

Start regate je u 11. 30 na keju ispred Tamiš kapije, a učesnici će voziti uzvodno Tamišem 8 km i nazad, a nakon završetka regate biće organizovano zajedničko druženje svih učesnika.

Svi zainteresovani mogu doći oko 11 sati na pančevački kej i videti učesnike ove regate.

Zbog regate će u subotu od 8 do 14 sati biti zatvoren spust za čamce kod Crvenog magacina, dok će rečni saobraćaj od „Brodoremonta” do mosta biti zaustavljen u vreme kada regata startuje, od 11 do 12 sati.

(Pančevac)