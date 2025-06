Kako je dan Kosovske bitke dobio ime VIDOVDAN: Otac Ljubo otkrio šta se desilo pred boj

Kada je sveštenoslužitelj završio litrugiju pred bitku, ističe otac Ljubo, on je na otpustu pomenuo Svetog Vita (Vida) , a mi danas uz to ime dodajemo Svetog kneza Lazara i kosovske mučenike.

Vidovdan, koji se obeležava 28. juna (15. juna po julijanskom kalendaru), jedan je od najznačajnijih datuma u istorijskom, verskom i nacionalnom kalendaru srpskog naroda. Ovaj praznik duboko je ukorenjen u kolektivnom pamćenju Srba jer se upravo za njega vezuje niz događaja koji su oblikovali srpski identitet kroz vekove.

Najdublji istorijski i religijski pečat Vidovdan nosi iz 1389. godine, kada se na Kosovu polju odigrala čuvena Kosovska bitka između vojske kneza Lazara i osmanskog sultana Murata. Iako se ishod bitke ne može jednostavno svesti na pobedu ili poraz, srpski narod kroz vekove je ovu bitku tumačio kao čin vrhunske žrtve za veru, slobodu i čast. Knez Lazar, koji je tada poginuo, kanonizovan je kao svetac i uz ostale kosovske junake, postao simbol hrišćanske vere i moralne pobede nad zemaljskom silom.

Međutim, dosta ljudi se pita zašto se baš dan slavljenja Kosovske bitke i kneza Lazara i kosovskih junaka zove Vidovdan,

U crkvenom kalendaru, 28. jun je pre Kosovske bitke bio (a i još je) posvećen Svetom Vidu, hrišćanskom mučeniku iz 3. veka. Ipak, kod Srba je ovaj dan postao mnogo više od crkvenog praznika – pretvorio se u dan nacionalnog sećanja, simbola žrtve i borbe za slobodu, tako da je ovaj svetac neopravdano „gurnut u zapećak“.

– Vidovadan je poseban dan u istoriji Crkve, kada jedna vojska posle pričešća ide u sigurnu smrt.To se ostvaruje na čvrstim i smisaonim jevanđelskim rečima, da kada se život polaže za prijatelje svoje, nema veće ljubavi. Neme veće ljubavi od one kada neko „dušu (život) svoju položi za bližnje svoje“ – počeo je otac Ljubo Milošević za sajt Pravosalvlje pa nastavio:

– Bitka se odigrala 1389, dakle, 13 vekova posle Hrista,ili za 13 vekova života Crkve koja je do Kosovske bitke imala svoj Diptih svetih, koje je u svom kalendaru pominjala. U dan kada se odigrala bitka bio je već ustanovljen praznik Svetog Vita.I po njemu, po svecu toga dana, Kosovska bitka je dobila ime „ViTovdan“.To je činjenica.

Kada je sveštenoslužitelj završio Litrugiju pred bitku, ističe otac Ljubo, on je na otpustu pomenuo Svetog Vita (Vida) , a mi danas uz to ime dodajemo Svetog kneza Lazara i kosovske mučenike.

– Ali,treba znati žitije Svetog Vita. On je svom ocu povratio očni vid i zbog toga je u našem narodu poznat kao Sveti Vid. Vid ili Vit, svejedno, nikako ne može da bude vezan za slovenski paganizam.To je klevetanje ovih divnih mučenika i Hristovih vojnika, koji su sa Svetim mučenikom i blagočestivim knezom Lazarem pošli u smrt. Mošti Svetog Vita, ti njegovi zemaljski ostaci, nalaze se u Pragu. Vidovdan je dan svetog u kojem se održala Kosovska bitka.

(Religija)

DANAS SLAVIMO VELIKI PRAZNIK – VIDOVDAN