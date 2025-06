Vučić: Treba promeniti Ustav, da predmet izvršenja ne mogu da budu porodični stanovi

– Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi trebalo, početkom iduće godine, promeniti Ustav tako da predmet izvršenja ne mogu da budu porodične kuće ili porodični stanovi, jer kako je naveo, „ne možete da izbacujete decu iz 60 ili 80 kvadrata“, kao i da će se time vratiti sigurnost ljudima.“Na svemu drugom može da bude predmet izvršenja, ali ne na ovom. Siromašniji ljudi će biti posebno srećni zbog ovog, tako bismo obezbedili sigurnost za njih, njihovu decu, roditelje u krajnjoj liniji“, rekao je Vučić, prilikom obilaska šestočlanu porodicu Rankov iz Novog Kneževca, koja je posredstvom Programa podrške mladima za kupovinu prvog stana rešila svoje stambeno pitanje.

On je rekao da je „bivši blokaderski režim“ dao izvršiteljima ustavnu i zakonsku ulogu, ali da bi do početka naredne godine trebalo da se sve pripremi kako bi promena koju najavljuje mogla da se sprovede.

Kako je dodao, ima još ideja ali da „neće o tome danas“.

Domaćin je predsedniku pokazao kuću, a Vučić se interesovao koliko godina će otplaćivati i kolika je prosečna kamata.

– Lepo je mesto gde je kuća, lep je komšiluk, i vole vas ljudi u komšiluku. I imate četiri anđela – rekao je predsednik kroz smeh.

On kaže da je ovo za njega najveća sreća, i da je posebno srećan što se skućila ovako velika porodica. Dodao je da je doneo poklon za useljenje koji će posle predati.

Istakao je da je najveće interesovanje za ovaj kredit u Beogradu, tačnije kod mladih ljudi koji iz drugih krajeva dolaze u prestonicu da studiraju i rade.

– Beograd i Novi Sad najviše, pa onda Niš i Kragujevac. Najveće interesovanje je za 33 do 35. Čak 1.440 ugovora je potpisano, a 1.836 je u proceduri. Preko 5.500 je izrazilo interes i prikupljaju dokumentaciju. Ja molim ljude da požure i da skupe sve, mi već pripremamo novac za narednu godinu. Osam banaka je ušlo u taj program, ne mogu sve banke da daju tako povoljne kredite, mi kao država to moramo da subvencionišemo – kaže Vučić.

Gordana je postala rekorder 2023. godine, rodila je četvoro dece u jednom danu, kazao je Vučić novinarima.

– Biće lakši život u novoj kući. Dugo smo bili podstanari, ovo nam puno znači – rekla je domaćica.

Vučić je istakao da porodica dobija od države sve što je potrebno, ali i da su njihovi troškovi veliki, i da država mora dodatno da pomogne, posebno što jedno dete ima zdravstvene probleme.

– Koliko god da računate, a to su neverovatno velika ulaganja koja će država morati da pruži, ali kada pogledate četiri anđela, nema toga što vredi toliko. Uvek sam bio za kapitalizam, da koliko zaradiš, toliko i potrošiš. Da funkcionišemo kao u Americi, sve čisto kao suza. I imali smo izvršne postupke gde su izvršitelji dobili ulogu, u vreme bivšeg blokaderskog režima, smatrajući da je to normalno. Međutim, ja bih da promenimo ustav u narednom periodu, u kome bismo garantovali da izvršenje možete da provodite na svemu osim na porodičnoj kući ili stanu, da ne možete da izbacujete decu iz kuće. Ako to sprovedemo, mislim da bi siromašniji ljudi bili srećni, da bismo im sačuvali sigurnost za njih i njihove porodice. To bi bila velika velika promena – naglasio je on.

– Mislim da sa time možemo da idemo početkom sledeće godine, i imamo velike ideje – kaže predsednik.

Ističe da je veoma važno da ne moraju više roditelji biti jemci za kredit, već i treća lica.

– Mi smo uvek spremni da pomognemo, a to što da rezultat je dovoljno samo smanji negativni prirodni priraštaj. Neće ljudi u gradovima, soliter je mesto gde neće ljudi da imaju više od dvoje dece. Što smo bogatiji, ljudi žele manje dece. Moraćemo da insistiramo na nekim drugim vrednostima da podstaknemo ljude. Tamo gde smo najbogatiji natalitet je najmanji. Stari Grad, Vračar, Savski venac. Tako da nije do novca, sve smo preduzeli, i sve mere koje smo davali. Za vantelesnu smo dali neograničen broj. Ali valjda dobar i lagodan život dovodi do toga da mnogo više brinemo o sebi, a manje o potomstvu. Ne postoje mere u svetu koje lako daju rezultat. Onda bi svi to radili. Ja sam sa Katalin Novak pričao o tome, ona je pokrenula to u Mađarskoj, uspeli su nešto, ali ne dovoljno. Mi danas imamo veći natalitet nego Albanija, ali i dalje je loše. 2,18 je potrebno za prostu reprodukciju, a mi smo ispod 2 – rekao je predsednik Vučić.

Kako je istakao, baš je zato srećan kada vidi ovako velike i lepe porodice.

– Svaka je lepa na svoj način, ali kada je puna kuća i kada se čuje smeh i radost, onda vam je puno srce.

Podsetimo, Skupština Srbije usvojila je 6. maja Program koji omogućava mladima da pod vrlo povoljnim uslovima dobiju kredit za kupovinu prve stambene nepokretnosti.

Program je namenjen osobama starosti od 20 do 35 godina koje kupuju svoju prvu nekretninu. Država subvencioniše deo kamatne stope i garantuje 40 odsto iznosa kredita u prvih deset godina otplate.

Minimalno učešće za kredit za mlade iznosi 1 odsto, dok je maksimalni iznos kredita ograničen na 100.000 evra. Kamata u prvih šest godina iznosi 1,5 odsto, zahvaljujući državnoj subvenciji od 2 procentna poena.

(Pančevac)

