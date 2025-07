Vučić obilazi radove na delu Fruškogorskog koridora

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas radove na izgradnji mosta preko Dunava kod Petrovaradina koji je deo Fruškogorskog koridora, to jest brze saobraćajnice od Novog Sada do Rume.

– Hvala na divnom dočeku, na gostoprimstvu! Mislim da je ovaj most, koliko, 70 odsto fizički završen, u aprilu ćemo da ga spojimo i pre kraja 2026. da ga otvorimo. Tri mosta se grade u Novom Sadu i zapamtite, ostaće ovo vreme zapamćeno kao vreme u kojem ste najviše gradili i radili, to je čudno vreme u kojem neki ljudi napadaju rad, napadaju kada zemlja napreduje i kada se gradi – rekao je predsednik Vučić okupljenim građanima i dodao:

– I ovde su pokušavali da spreče izgradnju i progres, što niko normalan u svetu ne može da razume. Uspeli smo da nastavimo da gradimo zemlju, da činimo zemlju uspešnom. Jednoga dana, nemojte da dozvole da se prave da su jednako zaslužni, ovo radite vi, vi koji volite Srbiju i koju želite da vidite uspešniju, ovo gradimo uprkos njima.

– Svaki naš napor pokušali su da osujete, izgradnju da zaustave, tražili su da Srbija stane, a jedino što smo mi hteli je da Srbija ide napred, da se gradi, da Srbija radi i tako vam hvala – rekao je predsednik.

– Hvala vam na ovom dočeku, ja imam samo dve sitnice da vam kažem pre nego što odem da obilazim most. Uskoro se vidimo u Novom Sadu. Znam koliko su ljudi u Novom Sadu propatili svih ovih meseci i posle teške tragedije razumljivo je. Propatili su zbog maltretiranja onih koji su uništavali sve po NS, slobodu, terorisali grad i građanje, sprečavali kretanje i mislili da imaju prava na to. Dolazimo da pokažemo da Novi Sad pripada svima i da ne mogu da unište Srpsku Atinu kako su zamislili – najavio je predsednik Vučić.

– Nisu uspeli dragi prijatelji samo zahvaljujući vama, samo zahvaljujući vašoj ljubavi prema Srbiji.

– Nemojte da izgubite iz vida da smo se suočili sa do sada, najbolje organizovanom obojenom revolucijom na evropskom tlu. Dobro su se organizovali, mnogo je novca uloženo ali nisu uspeli samo zahvaljujući vama, vašoj hrabrosti i ljubavi prema Srbiji. Srbin kad oseti da mu državu napadnu, uvek će Srbin da zaštiti svoju otadžbinu, hvala što ste sačuvali Srbiju. Meni za godinu i po dana ističe predsednički mandat. Jedino što garantujem to je, neću više biti predsednik države, ali ću uvek biti uz vas i pobedićemo još ubedljivije – kazao je predsednik i krenuo u obilazak.

– Sve za EXPO otvaramo, ostaće nam samo ovaj deo oko Paragova, 11, 12 kilometara. Moramo to 2027. da završimo. Izračunajte kako će biti kad budemo uradili Zrenjanin – Novi Sad. Da uzmemo da spojimo severoistok zemlje sa zapadom zemlje. Ranije bi vam bilo potrebno minimum tri i po sata, sada od Zrenjanina do Loznice neće biti potrebno ni sat i 50 minuta, duplo sigurnije i kraće. Premrežavamo autoputevima. Pogledajte kako ovo impresivno izgleda. Zamislite neko je ovde pokušao da spreči izgradnju, na delu gde nema ničega, ali značiće za celu Vojvodinu. Tri nova mosta dobija Novi Sad. Kad se nešto dobro uradi, u blagodetima svi uživaju samo je pitanje ko je tome doprineo, a ko sprečavao. Oni odmažu u svemu ali uprkos njima mi napredujemo u svemu – kazao je Vučić.

Predsednik je potom tokom obilaska novinarima govorio o onima koji blokiraju Srbiju.

– Kada se nešto dobro uradi, u blagodetima svi uživaju. Samo je pitanje ko je kome doprineo, a ko je sprečavao. Oni ne samo da ne pomažu, što nekad mogu da razumem. Ne mogu da mi skinu osmeh sa lica. Vidite šta ostavljamo iza nas, a šta oni ostavljaju iza njih? Smeće. Razlika u rezultatu. Jedna je kontejner politika, a jedan je napredak Srbije, izgradnja mostova, puteva, svega drugog. Jedno nasilje, napadi na policiju na građane, blokade, a drugo je sloboda, sloboda izražavanja, poštovanje razlika i sve drugo – kazao je predsednik.

– Usporene su druge stvari, ali mi radimo. Da li postoji neki problem? Pa postoji ali vredno rade ljudi, ozbiljno. Sad moramo da rešavamo problem na severu, ponovo rešavamo probleme na drugim lokacijama u Centralnoj Srbiji i to ćemo da rešavamo kako smo krenuli i završavamo. Mnogo se nadam da brzo otvorimo Vrnjačka Banja, do ulaska u Kraljevo na jesen ali mi je mngoo važno da do maja Čačak – Kraljevo. Kada završite Čačak – Kraljevo, onda imate celu Šumadiju i južni deo Šumadije spojen, onda nam ostaje severni Šumadije – objasnio je.

– Naše ljude spaja ljubav prema državi, kad naš čovek oseti da mu neko državu dira, onda koristi sve odbrambene mehanizme i štiti državu. I videli ste danas ljude koji su bili, više od 1000, svejedno, nije ni važno. Ne volim da preterujem kao oni. Ako ne pomnože sa 6 ništa nisu uradili. Vole svi da slažu oko brojeva. Videli ste raspoloženje ljudi. Vide da je obojena revolucija propala – kazao je predsednik i dodao o materijalnoj šteti koju su Srbiji naneli oni koje je blokiraju:

– Ogromna je to, u stotinama miliona evra da ne kažem u milijardama. Imate direktnu, neposrednu i takozvanu posrednu štetu. Teško je izračunati ali ćemo se baviti time.

Napomenuo je da turisti koriste obilazne puteve kako su blokade krenule, kao i da nećemo moći da nadoknadimo štetu do kraja godine, već sledeće.

– Dolazi vreme stvarne i ozbiljne odgovornosti. Svi će odgovarati, svi koji su kršili zakon, hteli rušenje države, nanosili državi štetu, odgovaraće – naglasio je Vučić.

Predsednik je govorio i o protestima u Užicu.

– Veoma sam uplašen, uskoro ću morati i u Užice. Rekli su da ne smem u Niš, Novi Sad, Kosjerić, ali eto, svuda sam pobedio. Uskoro ću i u Užice. Uprkos budalama koje misle da je dozvoljeno blokirati saobraćajnicu prema Zlatiboru. Mi ćemo da gledamo i tamo da radimo auto-put, moraće da se skupe više da bi blokirali auto-put. Prošlo vreme obojene revolucije, mnogo para ste izgubili, lepo da ste te pare izgubili, pokazali smo vam da nisu pare sve, da ima ljudi kojima je obraz važniji.

O izazovima tokom izgradnje koridora, predsednik kaže da je najteže pronaći pare.

– Najteže je uvek da pronađeš pare, Kinezi mogu sve da izvedu. Rade vrhunski, brzo… Pametnom politikom smo probnašli pare, fabrikama koje plaćaju porez, zapošljavanjem, tako se to radi, a ne otpuštanjem ljudi. Suzbijanjem inflacije i svim ostalima, tako smo uspeli, tako ćemo i u budućnosti.

Fruškogorski koridor, koji treba da bude završen 2026. godine, deo je putnog pravca Novi Sad – Ruma – Šabac – Loznica – granica sa BiH.

Na trasi će se nalaziti najduži tunel u Srbiji Iriški venac u dužini od 3,5 kilometara, kao i najveći most na Dunavu u Petrovaradinu od 1.663 metra.

Izgradnja Fruškogorskog koridora počela je 1. maja 2021, a trasa je podeljena na četiri deonice. Ukupna dužina brze saobraćajnice Novi Sad – Ruma iznosi 44,41 kilometara, od kojih je:

– Deonica 1: Petlja Petrovaradin Istok – Paragovo sa planiranom trasom državnog puta IIA reda br.100 od Žeželjevog mosta do petlje Petrovaradin Istok, ukupne dužine 14,01 km.

– Deonica 2 : Paragovo – početak obilaznice oko Rume, ukupne dužine 16,48 km.

– Deonica 3: Petlja “Novi Sad – Jug” – petlja Petrovaradin Istok, ukupne dužine 3,4 km

– Deonica 4: Obilaznica oko Rume, ukupne dužine 10,52 km.

(Pančevac)

Vučić sa pomoćnikom državnog sekretara SAD: Poseban akcenat na temi strateškog partnerstva