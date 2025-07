Pojavila se afrička kuga: Eutanizirano 212 svinja kod Bogatića

Zbog pojave afričke kuge svinja u Crnoj Bari kod Bogatića eutanazirano je 212 grla, a na ovom području za poslednjih nekoliko dana otkriveno je šest žarišta opasne i neizlečive bolesti koja pogađa isključivo svinje, ali ne predstavlja opasnost po ljude.

Virus je otkriven pre nekoliko dana u jednom domaćinstvu kada je eutanazirano 41 grlo.

Iz opštinskog kriznog štaba i veterinarske inspekcije apeluju na sve građane da se striktno pridržavaju preventivnih mera i uputstava nadležnih službi, kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti. Luka Milinčić iz Crne Bare rekao je da je imao mini farmu krmača, ali su zbog kuge svi uginuli.

„Pre sedam do osam dana, kada se pojavila ta kuga, kada smo čuli u selu, ja sam preuzeo sve mere zaštite kod mene na domaćinstvu. Supruga i ja smo dezinfikovali sve i nismo izlazili iz dvorišta, a nismo nikoga ni puštali dvorište. Apelujem na sve moje prijatelje, kolege, seljake da prijavljuju uginuće, da niko ne krije ništa, da ne zatrpavaju bez doktora, da dođu da izvade uzorke, da se ne bi širilo mnogo dalje i da bi što pre mogli da preduzmemo da nastavimo s proizvodnjom prasadi”, rekao je on.

Kako je naveo, u Crnoj Bari na smetlištu za vreme kuge, za poslednjih nekoliko dana bačeno je 40 životinja, a kako kaže, od toga većina su bile krmače.

„Apelujemo na sve da se krmače ne bacaju i da se prijavljuje veterinarskim ambulantama, da se ustanovi šta je problem, da bi mogli da nastavimo proizvodnju”, objasnio je.

Poljoprivrednik Milan Todorović rekao je da je u njegovom komšiluku došlo do uništenja stoke, ali da u njegovom gazdinstvu još nema problema. „Ako se već pojavila ta bolest, to mora da se spreči i da se ne širi dalje”, rekao je on.

Afrička kuga svinja je veoma zarazna virusna bolest koja se prenosi direktnim kontaktom, preko kontaminirane hrane, alata, odeće ili životinja. Građanima se savetuje da pri svakoj sumnji na bolest odmah obaveste nadležnu veterinarsku službu i da ne kriju slučajeve uginuća jer je ovaj kraj veoma poznat po stočarstvu.

(Objektiv)

