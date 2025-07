Slava i regata će ujediniti sve koji vole Kovin i Dunav

U okviru obeležavanja Kovinske Slave, Sabora Svetog arhangela Gavrila, rezanje Slavskog kolača je planirano za 25. jul, u Galeriji Centra za kulturu u Kovinu. Domaćini Slave će biti Predsednici Prve i Druge Mesne zajednice Kovin i ugostiće građane Kovina uz prigodan kulturno- umetnički program i koktel posluženje, saopštila je Turistička organizacija opštine Kovin.

„Narednog dana, 26. jula, kada i jeste slava, biće održana Svečana Liturgija, u Hramu Srpske Pravoslavne Crkve, od 9 sati. Litija će ići oko Crkve, između 10 i 11 sati. Od 11 do 19 časova, planirana je 4. Manifestacija “Portret Kovina”, u galeriji Centra za kulturu Kovin. Sve zainteresovane sugrađane i ostale posetioce, fotografisaće Milan Živković, majstor fotografije, dobitnik brojnih priznanja i urednik Galerije Centra za kulturu u Kovinu. Svako ko se bude fotografisao odmah će dobiti odštampanu fotografiju, a svi portreti će se naći na izložbi krajem kalendarske godine u galeriji“, kaže Jovica Ivković direktor TOO Kovin.

Prema Ivkovićevim rečima, od 17 do 24 sata, biće organizovan Noćni Bazar na Gradskom trgu, sa brojnim izlagačima, različitih ručno rađenih proizvoda i predmeta, kao i prepoznatljivom raznovrsnom gastronomskom ponudom. Takođe, od 21 sat, planiran je Koncert pevača Željka Vasića.

„Drugog dana Kovinske Slave, sa Kovinskog Dunavca, kreće Kovinska Regata 2025. Turistička organizacija opštine Kovin, u periodu od 27. jula do 9. avgusta, drugi put za redom organizuje ovu nautičku avanturu. Po ovogodišnjoj mapi „Kovinske regate 2025“, ploviće se Dunavom i Tisom, uzvodno/ nizvodno, od Kovina do Kanjiže i nazad. Za sada, prijave za učešće, poslali su vlasnici 27 plovila. Na ušću Save u Dunav, Kovinskoj regati se sa oko 15 plovila priključuje regata „U čast heroja Aleksandra Berića“, koju organizuje UG „Aleksandar Berić“ Beograd. Zapovednik regate, Pukovnik Žarko Avramović, priključenjem “Kovinskoj regati 2025”, prepustiće rukovodstvo regatom zapovedniku Vasi Bugarskom, koji ima bogato iskustvo na rečnim regatama“, ističe Ivković.

Zahvaljujući iskustvu sa prve regate, kaže Ivković, verujemo da će saradnja sa LTO, opštinama kroz koje prolazi ovogodišnja ruta 2. “Kovinske regate 2025”, te Ribolovačkim Udruženjima, kao i nekim ljudima koji vole reku, doprineti adekvatnim dočekom regataša.

„Brojni ljudi prepoznali su novu turističku ponudu opština, koja će koristiti svima nama. Saradnja bi mogla povećati prepoznatljivost brendova naših mesta i unaprediti nautički turizam, koji je još uvek nedovoljno razvijen, a ima velikih potencijala da se to promeni. Druga “Kovinska regata 2025”, je prilika da se privuče veći broj posetilaca, novih uživalaca i rekreativaca na rekama, bilo da vole ribolov ili plovibdu rekom. Obrazac za prijavu učešća na 2. Kovinsku regatu je postavljen na sajt TOO Kovin www.turizamkovin.rs. Ovogodišnja „Kovinska regata 2025″ je planirana u saradnji sa TO Pančevo, i USR “Marko Kulić”, TO Stara Pazova, MZ Knićanin, MZ Elemir, TO Bečej, žiteljima naselja Halas Čarda, TO Kanjiža, Opštinom Ada, TO Zemun i domaćinima Turističkom organizacijom opštine Kovin, pod pokroviteljstvom Opštine Kovin. Učesnici regate će za 14 dana trajanja, biti u prilici da obiđu i upoznaju prirodne lepote i ostale interesantne sadržaje u ovim opštinama, u okviru organizovanih različitih aktivnosti“, naglasio je Ivković.

U ime organizatora, pozivamo sve zainteresovane da dočekaju učesnike „Kovinske regate 2025“, prilikom pristajanja u mestima: Pančevo (27.07.), Stari Banovci (28.07.), Knićanin (29.07), Babatovo (30.07.), Bačko Petrovo Selo (31.07.), naselje Halas Čarda (01.08.), Kanjiža (02. i 03. 08.), Mol (04.08.), Stari Bečej (05.08.), Babatovo (06.08.), Knićanin (07.08.), Zemun (08.08.) i Kovin (09.08.).

(Pančevac)