Snimak drame u avionu: Čulo se „ALAHU EKBER“, a onda ga je Srbin oborio na pod!

Hrabri putnik iz Srbije Zoran Nasteski uspeo je da savlada muškarca koji je u avionu vikao da nosi bombu, tokom jučerašnjeg leta „Izidžet“ od Lutona za Glazgov. Vest je kao bomba eksplodirala u celom svetu, a snimci, koje inače kontroliše i pregledava antiteroristička jedinica, ne prestaju da kruže mrežama.

Na snimku se može čuti napadač kako izjavljuje: „Hteo sam da pošaljem poruku Trampu… on je u Škotskoj. Zaustavite avion. Pronađite bombu u avionu. Smrt Americi. Smrt Trampu“, urlao je. Zatim je tri puta uzviknuo „Alahu Ekber“. Putnik-heroj iz Srbije, iz reda 21 je potom savladao muškarca i držao ga na podu.

Portparol „Izidžeta“ kasnije se oglasio saopštenje

„Let EZY609 od Lutona do Glazgova jutros je dočekala policija po sletanju u Glazgov, gde su ukrcali policajce i uklonili putnika zbog njegovog ponašanja tokom leta. Posada je obučena da proceni situaciju i brzo reaguje kako bi bezbednost leta i ostalih putnika uvek bila zagarantovana. Bezbednost i dobrobit naših putnika i osoblja je uvek naš najveći prioritet“, stajalo je u saopštenju.

Snimak iz novog ulga

U drugom snimku, čuju se zabrinuti glasovi putnika kako pitaju:

„S kim je on? Ima li telefon kod sebe?!“

„Zašto si rekao da hoćeš da digneš avion u vazduh?

Putnici su potom uspeli da pronađu njegovu torbu. Jedna žena, u panici, rekla je:

„Proverite svuda, ne samo džepove, proverite mu telo.“

Uzeli su mu novčanik i uspeli da pronađu njegovu ličnu kartu. U sledećem trenutku čuje se plač žene dok razgovara telefonom sa dragom osobom. Po sletanju u Glazgov, policija je snimljena kako hapsi muškarca dok je još ležao u prolazu aviona.

„Sada si miran, hoćeš li ostati miran kada te podignem?“, rekao mu je kratko policajac.

„Sada sam miran“, muškarac je odgovorio.

Dok su ga izvodili iz aviona, tražio je svoj telefon i novčanik, na šta su mu putnici hladno odgovorili: „J*** se.“

.⁦@BBCNews⁩ .⁦@SkyNews⁩ no coverage yet of bomb threat incident on an easyJet plane this morning? I have full video available showing passenger take down and the man’s id as taken by a friend on the plane pic.twitter.com/SOTrAaKLng

— Trevor Nicosia 🧢🖌101 (@nyssa7) July 27, 2025