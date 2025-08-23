Kulturna dešavanja Južni Banat

Dani austrijske kulture u Vršcu od 25. do 31. avgusta

16:30

23.08.2025

Podeli vest:

Foto: Kulturni centar Vršac

U okviru manifestacije Vršačko kulturno leto, Kulturni centar Vršac i Austrijski kulturni forum predstavljaju Dane austrijske kulture.

Osim izložbe „Nikola Tesla i Visoka tehnička škola u Gracu“ koja je mogla da se pogleda u galeriji Doma vojske, posetioci će imati priliku da, od 25. do 31. avgusta, pogledaju i dokumentarnu izložbu posvećenu Francu Kafki „Beleške iz neizmerne žeđi: Franc Kafka (1883–1924), koja je posvećena poslednjoj godini života ovog velikog pisca.

Uzdin: Svečano otvoren 65. Festival rumunske muzike i folklora u Vojvodini

Tagovi

vršac Vršac dani austrijske kulture

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.