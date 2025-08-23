Dani austrijske kulture u Vršcu od 25. do 31. avgusta

U okviru manifestacije Vršačko kulturno leto, Kulturni centar Vršac i Austrijski kulturni forum predstavljaju Dane austrijske kulture.

Osim izložbe „Nikola Tesla i Visoka tehnička škola u Gracu“ koja je mogla da se pogleda u galeriji Doma vojske, posetioci će imati priliku da, od 25. do 31. avgusta, pogledaju i dokumentarnu izložbu posvećenu Francu Kafki „Beleške iz neizmerne žeđi: Franc Kafka (1883–1924), koja je posvećena poslednjoj godini života ovog velikog pisca.

