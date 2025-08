Koković posle remija sa Napretkom: Da smo igrali sedam dana ne bismo dali gol

Trener Železničara Radomir Koković izneo je utiske posle remija bez golova sa kruševačkim Napretkom u meču trećeg kola Mozzartbet Super lige Srbije.

– Imam utisak da je utakmica trajala 7 dana, ne bismo dali gol. Mi smo u većem delu utakmice imali kontrolu onako koliko smo želeli, veću nego u prethodna dva kola. Dolazili smo relativno lako do protivničke zadnje trećine, gde nismo uspevali da nađemo bolja rešenja i nismo bili dovoljno hrabri i drski da ulazak u te povoljne situacije u zadnjoj trećini materializujemo. To je boljka koja nas prati od početka sezone, čak i od pripremnog dela. To je stvar na koju ćemo, evidentno, morati najviše da radimo – rekao je Koković.

Osvrnuo se potom na završnicu meča i ponašanje rivala.

– Što se tiče zadnjih 10-15 minuta, moram da kažem, mučne scene. Teško je bilo gledati. Izvinjavam se svima koji su bili na stadionu, ponašanje igrača Napretka je bilo skandalozno, izležavanje, svaka lopta se izvodila po 4 minuta… Nije bilo mnogo ritma, nije bilo mnogo igre. Mi smo, kažem, pokušali da dođemo do tog gola. Mi smo stvorili u drugom delu drugog poluvremena dovoljan broj situacija iz kojih smo morali da damo gol. Tako da, kad se podvuče crta, mogu da budem zadovoljan tom nekom kontrolom i situacijama u kojima smo dolazili iz pozicionog napada. A u zadnjoj trećini i agresivnošću ofanzivnog dela tima i tom nekom željom da se eliminiše protivnik, da se da gol ne mogu da ne zadovoljim. To je nešto na čemu ćemo, ponavljam, morati da radimo – jasan je Koković.

Železničar je u prva tri kola dao sam jedan gol.

– Mi smo, za razliku od večeras, u prva dva kola stvorili ogroman broj šansi. Nismo uspeli da damo te golove i kad se podvuče crta, posle tri kola, jedan gol je stvarno jako mali broj. Ja sam trener koji voli da se nadigrava, koji igra i ofanzivan fudbal i koji želi da igra za gol više. Mi nismo ova tri kola pokazali da posedujemo još uvek taj kvalitet da možemo da damo jedan i više golova u toku utakmice – konstatovao je Koković.

Železničar u sledećem kolu gostuje ekipi IMT.

