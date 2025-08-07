Etno bazar „Omoljačka cipovka“ 12. avgusta

U okviru Porodičnih dana u Omoljici, u utorak, 12. avgusta, od 18 časova na platou ispred Doma kulture „Vuk Karadžić“ biće održan XII Etno bazar „Omoljačka cipovka“.

Posetioce očekuju izložbe ručnih radova, stari zanati, domaći proizvodi, gastro ponuda, kulturno-umetnički program i radionice za sve generacije. Cilj manifestacije je očuvanje tradicije i osnaživanje lokalne zajednice.

OMOLJIČKA CIPOVKA ČUVAR TRADICIJE: Došli smo iz BG, kupiću cipovku i domaći sirup, a moja sestra igračke za unuke i štrudlu FOTO