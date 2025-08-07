Bela Crkva: Danas suzbijanje komaraca tretmanom sa zemlje i vazduha

Obaveštavaju se građani Opštine Bela Crkva da će Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju EKO-SAN PLUS D.O.O. vršiti zaprašivanje odraslih formi komaraca tretmanom sa zemlje i vazduha u svim naseljenim mestima na teritoriji opštine Bela Crkva u četvrtak 7. avgusta.

Suzbijanje komaraca prskanjem sa zemlje će biti izvedeno u periodu 18 do 23.00 časova (sva naseljena mesta). Tretman će biti izveden i na sledećim lokacijama: Auto kamp na Gradskom i Vračevgajskom jezeru i kamp,,OAZA“na Vračevgajskom jezeru, obalni pojas Gradskog, Vračevgajskog i Šaranskog jezera, Gradski park, Železnički park, park ispred opštine, bolnički park, kanal kod gradske pijace u Beloj Crkvi, Izliv gradske kanalizacije prema Neri, priobalje reke Dunav i kanala u Staroj Palanci, priobalje reke Кaraš u Banatskoj Subotici, Dobričevu,Jasenovu i Dupljaji.

Tretman će se izvesti ukoliko rezultati monitoringa ukažu potrebu za izvođenjem tretmana i ukoliko se stekknu povoljni meteorološki uslovi.

Za tretman suzbijanja komaraca sa zemlje koristiće se preparat na bazi deltametrina, a za tretman iz vazduha na bazi lambda – cihalotrina.

Pčelarima se savetuje oprez, obzirom da je preparat toksičan za pčele i da je neophodno košnice zatvoriti ili ih udaljiti najmanje 5 km od mesta tretmana.

(Pančevac/BCinfo)