Kazne su paprene, a svi prekršaji snimljeni: Vozači oprez, stupa na snagu novi zakon

Grčka, popularna destinacija za odmor mnogih Srba, od 13. septembra primenjuje novi, stroži Zakon o bezbednosti u saobraćaju. Ove promene nisu karakteristične samo za Grčku – slične kazne su već uvedene u Bugarskoj od 1. avgusta, gde srpski vozači takođe često prolaze u ovom periodu.

U Bugarskoj je prvi put uvedena kontrola prosečne brzine pomoću kamera na naplatnim rampama. Ukoliko prekoračite brzinu za više od 40 km/h izvan naseljenog područja, možete izgubiti dozvolu na dva meseca uz kaznu od 600 leva (300 evra).

Opštinske kamere će takođe moći da detektuju prekršaje brzine.

Maksimalna brzina na auto-putevima ostaje 140 km/h, uprkos debatama o smanjenju na 130 km/h.

U Grčkoj su novim zakonima obuhvaćeni i turisti, uključujući Srbe koji često letuju tamo. Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja ima za cilj unapređenje bezbednosti na putevima, jer je prethodni zakon bio neadekvatan.

Strože kazne za korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje uvedene su zbog učestalosti ovog prekršaja. Raniji zakon predviđao je oduzimanje vozačke dozvole na dva meseca, dok novi zakon uvodi i značajne novčane kazne. **Kazne dostižu i 4.000 evra**, a dozvola može biti oduzeta na osam godina.

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje sada se kažnjava sa 350 evra i oduzimanjem vozačke dozvole na mesec dana. Pri ponovljenom prekršaju, kazna se povećava na 1.000 evra uz oduzimanje dozvole na šest meseci. Ako dođe do trećeg prekršaja, kazna je 2.000 evra i oduzimanje dozvole na godinu dana. U slučaju saobraćajne nesreće izazvane korišćenjem mobilnog telefona, prva kazna je 350 evra i oduzimanje dozvole na mesec dana. Drugi prekršaj donosi kaznu od 2.000 evra i oduzimanje dozvole na četiri godine. Treća kazna iznosi 4.000 evra, oduzimanje dozvole na osam godina, uz moguću zatvorsku kaznu.

Ako korišćenje mobilnog telefona izazove teške povrede, zatvorska kazna može trajati do 10 godina. U slučaju smrtnog ishoda, kazna može biti 20 godina. U situacijama sa smrtnim ishodom više ljudi, predviđena je doživotna kazna zatvora.

