TRAGOM JEDNE VESTI: Šta znači povlačenje vozila u praksi?!

U poslednjih nedelju dana, čak šest velikih proizvođača automobila hitno je povuklo pojedine serije vozila sa tržišta zbog uočenih tehničkih neispravnosti koje mogu ugroziti bezbednost.

Iako zvuči dramatično, povlačenje vozila ne znači da će vam ono biti oduzeto, niti da ga morate vratiti u fabriku.

Naprotiv, kako objašnjava Boris Ćorović iz Srpske asocijacije uvoznika vozila, radi se o uobičajenoj servisnoj proceduri koja se sprovodi radi bezbednosti vozača i putnika. naime, kada se povuče vozilo sa tržišta, uvoznik je u obavezi da kontaktira vlasnike i pozove ih u ovlašćene servise na tehničku popravku.

On dodaje da vozilo ostaje u vlasništvu kupca i neće biti oduzeto, već će se uočeni nedostatak otkloniti besplatno. Ovakve situacije nisu retkost u automobilskoj industriji, jer i pored strogih proizvodnih standarda, ponekad dođe do serijskih grešaka koje se otkriju tek nakon što vozila stignu na tržište.

Na osnovu prijava iz različitih delova sveta, proizvođači putem mreže ovlašćenih servisa identifikuju potencijalne sistemske greške i reaguju u skladu sa propisima. Upravo zbog toga, Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije izdalo je nedavno upozorenje u vezi sa povlačenjem određenih modela automobila marke „Škoda“. Radi se o modelima „Sitigo“, „Fabija“, „Rapid“, „Jeti“, „Oktavija“ i „Superb“, proizvedenim u periodu od 1. jula 2015. do 1. jula 2016. godine.

Prema podacima sistema za upozoravanje na nebezbedne proizvode (NEPRO), u ovim vozilima uočen je problem u konstrukciji vozačevog vazdušnog jastuka, koji može dovesti do njegovog nepravilnog aktiviranja. Konkretno, postoji mogućnost da tokom aktiviranja dođe do pucanja plastičnog dela, što potencijalno može izazvati ozbiljne povrede.

Vozila su češke proizvodnje, a svi vlasnici modela iz navedenog perioda pozvani su da se što pre obrate ovlašćenim servisima radi provere i otklanjanja potencijalnog kvara. Popravka se, naravno, ne naplaćuje. Treba istaći da Agencije za bezbednost saobraćaja podseća vozače da čak i najmanja tehnička neispravnost može dovesti do fatalnih posledica i stoga apeluju na građane da je redovne kontrole vozila veoma važna, kao i ozbiljnost u pristupu ovakvim servisnim pozivima.

Kako kažu, bilo kakvo ignorisanje upozorenja proizvođača i nadležnih institucija predstavlja rizik, ne samo za vozača, već i za sve učesnike u saobraćaju. Na kraju treba reći da povlačenje vozila nije razlog za paniku, već deo ozbiljne i odgovorne prakse proizvođača. Ako ste vlasnik vozila koje je predmet ovakve akcije, vaša obaveza je samo da se javite u ovlašćeni servis – sve ostalo je na teret proizvođača. Ovo je primer kako bezbednosne procedure funkcionišu u praksi, sa ciljem da se spreči svaki potencijalni rizik pre nego što dovede do posledica.

Z.St.