Pančevo Politika i društvo

Ulica vojvode Radomira Putnika zatvorena zbog radova

Završetak prve faze radova planiran je do 16. avgusta.

12:17

07.08.2025

Podeli vest:

Foto: Milan Šupica
Foto: Milan Šupica

Zbog rehabilitacije kolovozne konstrukcije na delu Trga Slobode, odnosno Ulice vojvode Radomira Putnika ova ulica je od juče zatvorena za saobraćaj.

Zbog radova, za saobraćaj je zatvorena deonica ove ulice – od raskrsnice sa Ulicom generala Petra Aračića (Trg Slobode) do raskrsnice sa Ulicom cara Lazara, odnosno sa Karađorđevom.

U prvoj fazi za saobraćaj će biti otvorena raskrsnica ulica Vojvode Petra Bojovića i Generala Petra Aračića, dok će saobraćaj na raskrsnici ulica Vojvode Radomira Putnika i Cara Lazara funkcionisati tako da će za saobraćaj biti otvoren pravac od ulice Cara Lazara prema Karađorđevoj ulici.

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Završetak prve faze radova planiran je do 16. avgusta.

U narednoj fazi predviđeno je zatvaranje deonice Ulice vojvode Radomira Putnika – od raskrsnice sa Ulicom cara Lazara do Ulice oslobođenja (Miloša Trebinjca).

(Pančevac)

Vitman: Ulica vojvode Radomira Putnika zatvara se zbog radova

Tagovi

Pančevo radovi Ulica Vojvode Radomira Puitnika

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.