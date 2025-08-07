Ulica vojvode Radomira Putnika zatvorena zbog radova

Etno bazar "Omoljačka cipovka" 12. avgusta
Završetak prve faze radova planiran je do 16. avgusta.
13:00
07.08.2025
Završetak prve faze radova planiran je do 16. avgusta.
Zbog rehabilitacije kolovozne konstrukcije na delu Trga Slobode, odnosno Ulice vojvode Radomira Putnika ova ulica je od juče zatvorena za saobraćaj.
Zbog radova, za saobraćaj je zatvorena deonica ove ulice – od raskrsnice sa Ulicom generala Petra Aračića (Trg Slobode) do raskrsnice sa Ulicom cara Lazara, odnosno sa Karađorđevom.
U prvoj fazi za saobraćaj će biti otvorena raskrsnica ulica Vojvode Petra Bojovića i Generala Petra Aračića, dok će saobraćaj na raskrsnici ulica Vojvode Radomira Putnika i Cara Lazara funkcionisati tako da će za saobraćaj biti otvoren pravac od ulice Cara Lazara prema Karađorđevoj ulici.
Završetak prve faze radova planiran je do 16. avgusta.
U narednoj fazi predviđeno je zatvaranje deonice Ulice vojvode Radomira Putnika – od raskrsnice sa Ulicom cara Lazara do Ulice oslobođenja (Miloša Trebinjca).
(Pančevac)
Vitman: Ulica vojvode Radomira Putnika zatvara se zbog radova