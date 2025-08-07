Bela Crkva: Vandali polomili koš u Rasadniku

U naselju Rasadnik kasno sinoć polomljen je koš na sportskom terenu. Naselje Rasadnik je jedno od najgušće naseljenih mesta u opštini Bela Crkva i veliki broj dece i mladih koristi ovo igralište za sportske aktivnosti.

Nedopustivo je da pojedinci uništavaju mobilijar na igralištima i sportskim terenima i na taj način osim materijalne štete onemogućavaju deci da se bave sportom. Apelujemo na naše sugrađane da ovakve pojave prijave nadležnim organima i osuđujemo svaki vid vandalizma i uništavanja igrališta i sportskih terena.

Sreća u nesreći je da niko nije povređen i još jednom apel i deci i roditeljima da je ovakvo ponašanje nedopustivo i iz razloga bezbednosti.

(Pančevac/BCinfo)