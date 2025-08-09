Uzdin: Turnir u malom fudbalu od 11. avgusta

Fudbalski klub „Unirea“ iz Uzdina organizuje turnir u malom fudbalu koji će početi 11. avgusta na stadionu kluba.

Prijave su otvorene za sve zainteresovane ekipe, a maksimalan broj igrača po timu je 12. Kotizacija za učešće iznosi 10.000 dinara po ekipi, dok će čak 90% ukupne uplate biti opredeljeno za nagradni fond, što turniru daje dodatnu takmičarsku draž.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje fudbala da formiraju ekipe i prijave se na vreme, jer se očekuje veliki odziv.

Za sve dodatne informacije i prijave, zainteresovani se mogu obratiti na broj telefona: 064/117-32-19.

(Pančevac)