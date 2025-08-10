Manifestacija 25. Štrudlijada u Dolovu 6. septembra

DOLOVO – Udruženje žena “Dolovke” i ove godine organizovaće Štrudlijadu, manifestaciju koja već četvrt veka okuplja ljubitelje domaćih ukusa iz Dolova i Južnog Banata.

Ove godine, uz finansijsku podršku Pokrajinske vlade, Štrudlijada će biti održana 6. septembra u Dolovu po 25. put.

Ova tradicionalna manifestacija postala je važan deo kulturnog i društvenog života Dolova i šire. Štrudlijada ne samo da neguje bogatu gastronomsku tradiciju, već i jača veze među ljudima, podstičući zajedništvo i razvoj lokalne zajednice.

(Pančevac)