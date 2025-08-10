Selo Južni Banat

Manifestacija 25. Štrudlijada u Dolovu 6. septembra

08:15

10.08.2025

Podeli vest:

Foto: FB/UŽ Dolovke

DOLOVO – Udruženje žena “Dolovke” i ove godine organizovaće Štrudlijadu, manifestaciju koja već četvrt veka okuplja ljubitelje domaćih ukusa iz Dolova i Južnog Banata.

Ove godine, uz finansijsku podršku Pokrajinske vlade, Štrudlijada će biti održana 6. septembra u Dolovu po 25. put.

Ova tradicionalna manifestacija postala je važan deo kulturnog i društvenog života Dolova i šire. Štrudlijada ne samo da neguje bogatu gastronomsku tradiciju, već i jača veze među ljudima, podstičući zajedništvo i razvoj lokalne zajednice.

(Pančevac)

Tagovi

Dolovke štrudlijada

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.