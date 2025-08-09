U Crepaji nema da fali: Rashladni uređaji i za krave muzare

Visoke temperature ne smetaju samo ljudima, već ih teško podnose i životinje. Na farmi u Crepaji gde gaje 650 goveda od kojih je 235 krava muzara ugradili su rashladne uređaje kako bi se što lakše podnele velike vrućine.

Da bi očuvali produktivnost i unapredili proizvodnju mleka na farmi su odlučili da pojačaju postojeće rashladne sisteme u štalama, a na nekim mestima i da ih prvi put ugrade.

Zahvaljujući dobrim uslovima, kvalitetnoj ishrani i genetici goveda ovde su za 4 godine sa istim brojem krava povećali proizvodnju mleka sa 2 na tri miliona litara.

Veljko Trajković, diplomirani inženjer stočarstva i menadžer farme „Fotos” ističe da svake godine iz ušne školjke teladi uzimaju uzorak koji šalju u laboratoriju u Kaliforniji, gde rade genetski potencijal kako bi znali da li zadovoljava sve visoke zahteve farme, pa će ga zadržati ili prodati:

– Imamo svoje metode rada koje smo usvojili i koje daje dobre rezultate. Mi smo od samog osnivanja pre 10-tak godina postavili ventilaciju,a pre 5 godina kolega veterinar i ja vratili smo se iz Amerike sa obuke gde smo zaključili da treba da ugradimo prskalice,a sad puštamo i ozbiljne ventilatore sa većim kapacitetom. Sa 9 postojećih manjih ventilatora prebacujemo se na 23 koji su 72 inča što dodatno poboljšava hlađenje, sa gušćim su rasporedom i boljim protokom vode- kaže Trajković.

Novi ventilatori imaju opseg hlađenja prostora od 6 metara u širinu i 18 na daljinu, a sad će moći i da regulišu vlažnost vazduha:

– Po meni kako smo proučavali od 5 do 15 stepeni je najbolja temperatura u štali ili na otvorenom . Važno je da bude i dobra vlažnost vazduha, jer pored visoke temperature i visoka vlažnost je možda još veći neprijatelj kravama i moj savet svima je neprestana ventilacija prostora i provetravanje , a ko može neka uvede i prskalice, nema šta drugo- rekao je Trajković.

Kravama prija tuširanje i rashlađivanje ,a ulaganje u rashladne uređaje se isplati, jer bez njih daju mnogo manje mleka, a često i obole zbog viskoih temperatura i onda se povećavaju troškovi za lečenje.

