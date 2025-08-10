FK „Sloga“ spremna za novu sezonu

100 miliona dinara mladim poljoprivrednicima za nabavku opreme
Verujem da ovaj tim može da napadne prvo mesto, istakao je Nenad Gavran, trener FK „Sloge“.
Prijateljskom utakmicom u Lokvama danas igrači Fudbalskog kluba „Sloga“ završavaju pripreme pred početak nove sezone, odnosno prvenstva.
I ovo nije jedina pripremna utakmica. U toku leta „Sloga“ je najpre gostovala u Debeljači gde je u odmeravanju snage sa lokalnim „Spartakom“ izgubila sa rezultatom 2:1, da bi nakon toga kao domaćin pobedila FK „Jedinstvo Stević“ iz Kačareva sa rezultatom 5:2.
Prvenstvo Prve južnobanatske lige (PFL Pančevo) počinje 17. avgusta, a Novoseljani svoju prvu utakmicu igraju protiv „Ševca“ iz Kusića.
Po rečima članova novog rukovodstva, situacija u fudbalskom klubu se i pored velikih finansijskih i tehničkih problema, nekako stabilizovala. Uz pomoć Grada Pančeva, nekoliko prijatelja kluba, godišnjih karata i uz nesebično zalaganje čitave Uprave, FK „Sloga“ nema dugovanja, prostorije i teren su dovedeni u korektno stanje, a po prvi put u poslednjih nekoliko godina, „Sloga“ ne kuburi sa opremom i loptama.
Treba reći i da je u toku leta klub napustilo nekoliko igrača, ali i da je „Sloga“ obezbedila adekvatnu zamenu.
„Sadašnja ekipa FK „Sloge“ je jedna od najmlađih u ligi i boje kluba u prvom timu braniće i 6 naših kadeta, koji su bili članovi šampionskog tima kadetske lige. Pored njih u timu imamo i pojačanja sa strane i to: Branislava Katanića, Milenka Strigića, Dušana Đukića, Filipa Sanadera, Davida Rošua, Nikolu Svilarevića, Stefana Boškovića i Danijela Balana. Svi su oni iskusni igrači i dolaze iz konkurentskih timova naše lige. Prelazni rok traje do sredine septembra pa su moguća još koja imena.