FK „Sloga“ spremna za novu sezonu

Verujem da ovaj tim može da napadne prvo mesto, istakao je Nenad Gavran, trener FK „Sloge“.

12:00

10.08.2025

Foto: Banatski dobošar

Prijateljskom utakmicom u Lokvama danas igrači Fudbalskog kluba „Sloga“ završavaju pripreme pred početak nove sezone, odnosno prvenstva.

I ovo nije jedina pripremna utakmica. U toku leta „Sloga“ je najpre gostovala u Debeljači gde je u odmeravanju snage sa lokalnim „Spartakom“ izgubila sa rezultatom 2:1, da bi nakon toga kao domaćin pobedila FK „Jedinstvo Stević“ iz Kačareva sa rezultatom 5:2.

Prvenstvo Prve južnobanatske lige (PFL Pančevo) počinje 17. avgusta, a Novoseljani svoju prvu utakmicu igraju protiv „Ševca“ iz Kusića.

Po rečima članova novog rukovodstva, situacija u fudbalskom klubu se i pored velikih finansijskih i tehničkih problema, nekako stabilizovala. Uz pomoć Grada Pančeva, nekoliko prijatelja kluba, godišnjih karata i uz nesebično zalaganje čitave Uprave, FK „Sloga“ nema dugovanja, prostorije i teren su dovedeni u korektno stanje, a po prvi put u poslednjih nekoliko godina, „Sloga“ ne kuburi sa opremom i loptama.

„Sprečili smo gašenje fudbala u selu i to nam je bio osnovni i primarni cilj kada smo ulazili u novu Upravu i uopšte priču o seoskom fudbalskom klubu. Banatsko Novo Selo je zaslužilo da ima svoj fudbalski klub i to iz mnogo razloga. Pre svega, zbog tradicije, zbog generacije mladih ljudi koji su nesebično, uz velika lična odricanja, stvarali seosku fudbalsku istoriju, pronoseći tako ime kluba i svog sela. I drugo, da li možete da zamislite da jedno od najvećih sela u Srbiji, nema svoj fudbalski klub, fudbalski teren, da se nedeljom ne odigravaju utakmice, naravno da ne, i zato smo svi ovde. I samo da ima više sabornosti i seoske solidarnosti oko kluba, problemi bi se lakše prevazilazili i rešavali“, naveli su za naš portal Veljko Malinović i Nikola Lakić, članovi nove Uprave.

Treba reći i da je u toku leta klub napustilo nekoliko igrača, ali i da je „Sloga“ obezbedila adekvatnu zamenu.

„Sadašnja ekipa FK „Sloge“ je jedna od najmlađih u ligi i boje kluba u prvom timu braniće i 6 naših kadeta, koji su bili članovi šampionskog tima kadetske lige. Pored njih u timu imamo i pojačanja sa strane i to: Branislava Katanića, Milenka Strigića, Dušana Đukića, Filipa Sanadera, Davida Rošua, Nikolu Svilarevića, Stefana Boškovića i Danijela Balana. Svi su oni iskusni igrači i dolaze iz konkurentskih timova naše lige. Prelazni rok traje do sredine septembra pa su moguća još koja imena.

„Pripremni period nam je počeo 21. jula i ja sam zadovoljan odzivom i odnosom igrača prema pripremama i obavezama koje smo imali pred početak prvenstva.  Danas nas u Lokvama očekuje poslednja prijateljska utakmica i ona će nam dobro doći da bi se igrači još više i bolje igrački ukomponovali. Verujem da ovaj tim može da napadne prvo mesto“, podvukao je za Banatski dobošar Nenad Gavran, trener FK „Sloge“.

