Peti Jasenovački festival rakije održan na plaži Gat u Jasenovu

Jasenovački „Festival rakije“ držan je po peti put na plaži Gat u Jasenovu.

Ovaj prelepi ambijent, reka Karaš sa svojim jedinstvenim slapovima, park skulptura, mini zoo vrt i šuma koja okružuje ovaj prostor, privukli su veliki broj učesnika, ali i posetilaca. Na našim prostorima najzastupljenija je šljivovica, lozovača i komovica, a na festivalu su bile zastupljene sve vrste rakija.

Stigli su i gosti iz Republike Srpski koji se kući vraćaju sa pet medalja.

(Pančevac)

Dan za pamćenje na Prvoj plaži u Jabuci!