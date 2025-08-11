Južni Banat

Peti Jasenovački festival rakije održan na plaži Gat u Jasenovu

10:19

11.08.2025

FB/Indira Basaraba Motorov

Jasenovački „Festival rakije“ držan je po peti put na plaži Gat u Jasenovu.

Ovaj prelepi ambijent, reka Karaš sa svojim jedinstvenim slapovima, park skulptura, mini zoo vrt i šuma koja okružuje ovaj prostor, privukli su veliki broj učesnika, ali i posetilaca. Na našim prostorima najzastupljenija je šljivovica, lozovača i komovica, a na festivalu su bile zastupljene sve vrste rakija.

Stigli su  i gosti iz Republike Srpski koji se kući vraćaju sa pet medalja.

Dan za pamćenje na Prvoj plaži u Jabuci!

