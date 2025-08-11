Hrvatska autorka Stanka Gjurić osvojila „Zlatni suncokret“ u Omoljici

Hrvatska autorka Stanka Gjurić, poznata po autorskom pristupu u kojem sama preuzima sve ključne filmske uloge, osvojila je nagradu za kreativno korišćenje zvuka u svom filmu „Ljetno jutro“. Na ovogodišnjem 55. Međunarodnom filmskom festivalu Žisel u Omoljici (Srbija) dodeljena joj je plaketa „Zlatni suncokret“ i diploma za Najbolji zvuk, prenose Međumurske novine.

Nakon što je saznala za nagradu, Gjurić je izjavila:

„Već sam osvojila nagrade za režiju i scenarij, a sad na ovom festivalu i za zvuk, što mi je posebno drago jer mi je upravo zvuk najveći izazov, kao i mnogim drugim autorima. Još mi samo fale nagrade za montažu i kameru – znači još dvadesetak godina do kompletiranja celog autorskog seta.“

