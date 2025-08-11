Dizelka savladala IMT u Loznici 4:1 (3:0)

Ekipa Radomira Kokovića do pobede je došla furioznim izdanjem sredinom prvog poluvremena, kad je postigla tri pogotka. Na kraju se dva puta u strelce upisao Sava Petrov iz penala, dok su po jednom precizni bili Silvester Džasper i Jovan Milosavljević.

Fudbaleri Železničara savladali su IMT na gostovanju u Loznici rezultatom 4:1 (3:0) u meču četvrtog kola Mozzart Bet Super lige Srbije i tako upisali prvi trijumf u šampionatu ove sezone. Ekipa Radomira Kokovića do pobede je došla furioznim izdanjem sredinom prvog poluvremena, kad je postigla tri pogotka. Na kraju se dva puta u strelce upisao Sava Petrov iz penala, dok su po jednom precizni bili Silvester Džasper i Jovan Milosavljević.

IMT je opasno zapretio već u šestom minutu, kada je Bone sa petnaestak metara šutirao snažno preko prečke. Ubrzo je sa distance probao i Žagar, ali je golman Popović rutinski zaustavio loptu.

Od tog trenutka, Železničar je zaigrao znatno konkretnije i preuzeo kontrolu, što mu je u ekspresnom roku donelo i vođstvo.

U 16. minutu, brzonogi Silvester Džasper je umakao odbrani domaćina, pa ga je u šesnaestercu faulirao protivnički igrač. Sudija je pokazao na belu tačku, a siguran izvođać bio je Sava Petrov.

Bio je to početak potpune rapsodije Pančevaca. Već u 27. minutu vođstvo je duplirao na ovoj utakmici fantastični Džasper, posle odličnog utrčavanja i asistencije Jusifa.

U 35. minutu je Železničar otišao na velikih 3:0, a strelac je bio Jovan Milosavljević. Lepo se snašao mladi ofanzivac u šesnaestercu, posle gužve je primirio loptu i rutinski ju je poslao iza leđa nemoćnog golmana Braća.

U momentima potpune dominacije Pančevaca, trener Koković je morao da izvrši i jednu izmenu. Iskusni defanzivac Miloš Kosanović je napustio teren u 40. minutu zbog raskrvavljene glave posle sudara sa Milosavljevićem. Umesto njega u igru je ušao Nemanja Vidojević.

Pitanje pobednika je, praktično, već do poluvremena rešeno, pa se u drugih 45 minuta igralo u nešto mirnijem tempu.

Ipak, i u takvoj situaciji na terenu, Železničar je pronašao način da novim pogotkom potvrdi apsolutnu dominaciju u Loznici.

Novi penal, ponovo je Petrov preuzeo odgovornost i zatresao mrežu sa bele tačke u 72. minutu za 4:0.

Samo dva minuta kasnije viđen je i treći jedanaesterac na utakmici. Ovoga puta, u korist domaćeg tima. Precizan je bio Vasilije Novičić, koji je time postavio i konačan rezultat.

Posle četiri odigrana kola, Železničar ima pet osvojenih bodova. U narednoj rundi dočekuje ekipu Radničkog iz Niša.

(FK Železničar)