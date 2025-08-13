Gradonačelnica Vršca razgovarala sa mladima

Lokalna samouprava će u narednom periodu još snažnije raditi na unapređenju njihovog položaja – od obrazovanja i zapošljavanja, do kulture, sporta i volontiranja – rekla je Dragana Mitrović.

Povodom Međunarodnog dana mladih, Grad Vršac je svim sugrađanima uzrasta od 15 do navršenih 30 godina omogućio besplatan ulaz na Gradski bazen i osveženje limunadom.

Gradonačelnica Dragana Mitrović posetila je Gradski bazen, gde je u opuštenoj atmosferi razgovarala sa mladima o njihovim željama, primedbama i sugestijama. Tom prilikom upoznala ih je sa planovima Grada, a poseban akcenat stavila na preseljenje Kancelarije za mlade u Gradsku kuću i njeno stavljanje pod okrilje Gradske uprave, što će, kako je istakla, dodatno unaprediti komunikaciju i saradnju sa mladima.

– Mladi su najveći potencijal našeg grada, energija i snaga koja pokreće razvoj zajednice. Lokalna samouprava će u narednom periodu još snažnije raditi na unapređenju njihovog položaja – od obrazovanja i zapošljavanja, do kulture, sporta i volontiranja – rekla je Mitrović.

Dodala je da će već na jesen Kancelarija za mlade postati deo Gradske uprave, što će omogućiti još bližu saradnju i rad na zajedničkim projektima.

Međunarodni dan mladih, ustanovljen odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, obeležava se svake godine 12. avgusta, a prvi put je proslavljen 2000. godine. Cilj mu je da skrene pažnju na probleme i pitanja od značaja za mlade širom sveta.

