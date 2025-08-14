U toku su Preobraženjski dani 2025 u Gornjem gradu. Još mnogo događaja je pred Pančevcima i gostima grada.

U subotu, 16. avgusta, u dvorištu MZ-a „Gornji grad” u devet sati počeće takmičenje u kuvanju riblje čorbe „Memorijal Steva Kmet”. Posle svečanog otvaranja „Dana” u 18 sati, deca će se takmičiti u kvizu na temu zaštite životne sredine; pripremljene su lepe nagrade, a prijave se vrše na broj telefona 062/8587-635. Uslediće koncert na kom će učestvovati KUD „Čigra”, KUD „Stanko Paunović”, KUD „Sveti Sava” i KUD „Vasil Hadžimanov”. U 21 sat će nastupiti Dragan Kojić Keba i Paja Srdanov uz pratnju orkestra „Pagi bend”.

U nedelju, 17. avgusta, u 10 sati kod Doma vojske počinje turnir u boćanju, a na gradskom hipodromu u 13.30 čuvena „Fijakerijada”. Dan kasnije u prostorijama MZ-a „Gornji grad” u 16 sati biće otvorena izložba u organizaciji Udruženja penzionera i Udruženja vinara „Orfelin”, a u Ulici Dimitrija Tucovića u 20.30 počeće kviz za odrasle o slavama, Preobraženju i Gornjem gradu.

Za 19. avgust od 18 sati planirani su osvećenje slavskog kolača i zatim kulturni program u porti Preobraženjskog hrama. Kao finale zamišljen je koncert Uroša Živkovića i Rade Manojlović u Ulici Dimitrija Tucovića s početkom u 21 sat.

Organizatori manifestacije – MZ „Gornji grad”, Udruženje žena „Pančevke” i Turistička organizacija Pančeva, kao i pokrovitelji – Grad Pančevo i AP Vojvodina – pozivaju sve građanke i građane da se pridruže „Preobraženjskim danima”.

(Pančevac/S. T.)

Počeli 10. Preobraženjski dani u Pančevu

Pobednik ekipa kafe bara Amareto