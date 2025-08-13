Kajakaški savez osudio divljanje vozača skutera na Tamišu

Povodom velikog incidenta u Pančevu, kada je vozač skutera M. J. (29) oborio čamac sa decom, a onda u više navrata išao prema treneru kluba Nenadu Mikoviću, oglasio se i Kajakaški savez Srbije.

Saopštenje prenosimo u celosti:

– Kajakaški savez Srbije najoštrije osuđuje nezapamćen i krajnje opasan incident koji se dogodio 12. avgusta 2025. godine na reci Tamiš u Pančevu, kada je vozač skutera, krajnje neodgovornom i nasilnom vožnjom, ugrozio živote dece-kajakaša i njihovog trenera tokom redovnog treninga Kajak-kanu kluba Pančevo.

Ovaj čin, kojim su deca i trener Nenad Miković namerno izloženi neposrednoj životnoj opasnosti, predstavlja ne samo ozbiljno kršenje bezbednosnih propisa, već i moralno neprihvatljivo ponašanje koje zaslužuje najstrožu zakonsku sankciju.

Savez izražava punu podršku povređenoj deci, njihovim porodicama, treneru i svim članovima kluba, kao i zahvalnost svima koji su pruzili pomoc u treucima neposredne opasnosti.

Kajakaški savez Srbije će aktivno pratiti razvoj ovog slučaja i insistirati na odgovornosti pojedinaca i nadležnih institucija- navodi se u saopštenju.

(Pančevac)

