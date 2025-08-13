Predsednik kluba do detalja opisao užas na Tamišu

Prvi čovek kluba Predrag Basarić je do detalja objasnio šta se desilo i kako je M.J. skuterom oborio čamac sa decom, a potom u više navrata išao prema Mikoviću dok ga nije oborio u vodu.

Svedoci smo mnogih ružnih stvari u srpskom sportu, ali ono što se dogodilo u utorak veče mladim kajakašima i njihovom treneru u Pančevu na reci Tamiš spada u nešto što je nepojmljivo zdravom razumu.

Nekoliko minuta pre završetka treninga Kajak kanu kluba Pančevo, na decu staru između šest i devet godina, naleteo je, iz nepoznatog razloga, muškarac na skuteru. Prišao im je blizu i usled velike brzine napravio je talas, koji je mališane izbacio iz čamca u vodu,prenosi Sportklub.

Trener Nenad Miković je stao na dasku pokušavajući da zaštiti decu, a momak na skuteru, za koga je kasnije utvrđeno da ima 29 godina, u nekoliko navrata je na skuteru išao prema Mikoviću dok ga nije oborio u vodu. Kada je to učinio, nije se zaustavio, nego je nastavio sa agresivnim ponašanjem o čemu svedoči i snimak sa telefona.

Na svu sreću, niko nije nastradao. Mališani i njihov trener doživeli su lakše telesne povrede. Napadač je nešto kasnije priveden u policiju, gde mu je određeno zadržavanje od 48 sati.

Besanu noć su imali i čelni ljudi Kajakaškog kluba Pančevo. Do kasno u noć u stanici policije bili su predsednik Predrag Basarić, sekretar Aleksandar Baralić, pomenuti trener Miković, kao i roditelji napadnute dece.

Prvi čovek kluba Predrag Basarić je upravo iz policijske stanice odgovorio na poziv Sport kluba.

– Najvažnije je da niko nije stradao, a sve je moglo da ima tragičan epilog. Deca i trener imaju lakše povrede. Svi su stanju šoka i straha posle svega što su preživeli i što je donekle zabeleženo na kameri. To je samo poslednjih 20 sekundi, a sav taj horor na vodi je trajao mnogo duže – bile su prve reči Basarića.

Možete li da opišete šta se tačno desilo? Na snimku se čuju i reči žene koja viče: „Prešao mu je preko glave. Zovi policiju. Ubico“ Sve je delovalo dosta dramatično i traumatično.

– Deca su završavala trening, kada je iz nama nepoznatog razloga, muškarac sa skuterom ušao među njih velikom brzinom. Napravio je talas, koji je oborio decu sa čamcu. Očigledno je da mu je to bila namera, jer se opet vratio među njih. Tada se trener Miković popeo na dasku u pokušaju da ga odvrati od dece. On se onda okrenuo prema treneru. Vraćao se tri puta dok ga nije oborio u vodu i onda nastavio da ga napada. Posle nekog vremena napustio je to mesto – istakao je Basarić.

Muškarac na skuteru je nešto kasnije uhapšen i priveden u policijsku stanicu.

– Ne znam zaista koji su njegovi motivi i zašto je ovo uradio. Ovo je sada posao za sud, tužilaštvo, veštake i policiju. Ne bih da im se mešam u posao, iako sam advokat. Videćemo kako će se ovo delo kvalifikovati da li kao nasilničko ponašanje ili pokušaj ubistva.

Da li se nekada nešto slično desilo na treninzima na Tamišu?

– Nikada do sada nismo imali problem. Međutim, ovo nam je pokazalo da je neophodno prisustvo rečne policije. Saobraćaj na vodi treba da se reguliše kao i na kopnu. Samo pukom srećom je izbegnuta tragedija zbog neodgovornog i bahatog ponašanja pojedinca – rekao je Basarić.

Koji će biti sledeći koraci kluba?

– Čekamo prvo šta će reći nadležne instance, pa ćemo onda odlučiti o našim narednim koracima. Verujte svi smo u stanju šoka i trebaće neko vreme da se oporavimo. Bićete obavešteni, kada vidimo optužnicu – rekao je Basarić i dodao:

– Nadam se samo da više nikada nećemo prisustvovati ovakvim užasnim scenama.

Pančevac/Sportklub

