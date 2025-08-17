Humanitarna akcija udruženja žena „Vredne ruke Bele Crkve“

Prve fotke sa Fijakerijade na pančevačkom hipodromu
16:13
17.08.2025
Udruženje žena „Vredne ruke Bele Crkve“ organizovalo je podelu paketa porodicama sa više dece i slabijeg materijalnog stanja, za koje su sredstva prikupljena na manifestaciji „Krofnijada“.
U prostoru Gradske galerije organizovano je druženje, zakuska i uručenje humanitranih paketa, a osim članica udruženja žena „Vredne ruke Bele Crkve“, i građana koji su dobili pakete, prisustvovali su i v.d. direktora Turističke organizacije opštine Bela Crkva Milena Živanović i direktor UKD Centar za kulturu „Bela Crkva“ Ilija Blanuša.
(Pančevac)
16:13
17.08.2025
14:00
17.08.2025
12:00
16.08.2025
18:07
15.08.2025
17:46
15.08.2025
eur
117.17 RSD
aud
65.30 RSD
cad
72.78 RSD
sek
10.49 RSD
chf
124.53 RSD
gbp
136.08 RSD
usd
100.47 RSD
bam
59.91 RSD