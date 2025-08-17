Humanitarna akcija udruženja žena „Vredne ruke Bele Crkve“

Udruženje žena „Vredne ruke Bele Crkve“ organizovalo je podelu paketa porodicama sa više dece i slabijeg materijalnog stanja, za koje su sredstva prikupljena na manifestaciji „Krofnijada“.

U prostoru Gradske galerije organizovano je druženje, zakuska i uručenje humanitranih paketa, a osim članica udruženja žena „Vredne ruke Bele Crkve“, i građana koji su dobili pakete, prisustvovali su i v.d. direktora Turističke organizacije opštine Bela Crkva Milena Živanović i direktor UKD Centar za kulturu „Bela Crkva“ Ilija Blanuša.

(Pančevac)