VJT Pančevo: Pritvor do 30 dana M.J. zbog incidenta na Tamišu

Više javno tužilaštvo oglasilo se saopštenjem povodom nezapamćenog incidenta na Tamišu.

Saopštenje prenosimo u celosti:

Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 14.8.2025. godine donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog M.J. (rođen 1996. godine) iz Pančeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 12.8.2025. godine oko 19 časova u Pančevu, na gradskom keju, na reci Tamiš, opšteopasnom radnjom izazvao opasnost za telo ljudi na mestu gde je okupljen veći broj ljudi, tako što je u vreme održavanja treninga Kajak-kanu kluba „Tamiš“ upravljao motornim skuterom za vodu, te je razvijanjem velike brzine i nasilničkom vožnjom stvorio talase koji su prevrnuli nekoliko kanu čamaca u kojima se nalazilo desetoro oštećenih, maloletnih lica uzrasta od šest do 15 godina života, koji su zadobili lake telesne povrede.

Osumnjičeni se tereti i da je nakon toga pokušao da liši života trenera kluba, oštećenog N.M. (rođen 1983. godine) iz Pančeva, tako što je u više navrata velikom brzinom upravljao skuterom prema oštećenom koji se najpre nalazio na gumenoj dasci, a nakon obaranja sa daske i u vodi, pri čemu je oštećeni od zadatih udaraca zadobio lake telesne povrede.

Nakon što je javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Pančevu omogućio osumnjičenom da iznese odbranu, osumnjičeni se izjasnio da nije sposoban da to učini, a Viši sud u Pančevu mu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoka kao i zato što mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja krivičnog dela je doveo do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

(Pančevac)

