Dačić: Najmanje 5 policajaca je povređeno, a uhapšeno je do sada 14 osoba

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je večeras došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira, napada na policiju i demoliranja stranačkih prostorija SNS-a u Novom Sadu. Povređeno je najmanje pet policajaca, a zbog napada na policiju do sada je uhapšeno 14 osoba, rekao je Dačić. Ministar je naglasio da će svi izgrednici biti identifikovani i privedeni, a da će policija uspostaviti javni red i mir.

Ministar Dačić je rekao da su demolirani stranački objekti SNS-a pre svega u Novom Sadu, a da je policija brutalno napadana na više mesta.

„Dugo godina nisu zabeleženi ovakvi napadi na policiju. Policija je tu da obezbedi javni red i mir, i postupala je isključivo u toj svrsi i u svrhu odbrane. Najveći incidenti i paljenje i uništavnje prostorija SNS-a bila su u Novom Sadu. Kao i na policiju. I u Beogradu je policija napadnuta u ulicama oko Vlade Srbije i na Novom Beogradu“, rekao je Dačić.

Kako je rekao Dačić svako je mogao da vidi ko izaziva nerede i da nema reči ni o kakvoj brutalnosti policije.

„Policija je isključivo reagovala u cilju odbijanja napada. Bilo je incidenata i u Pančevu i Šapcu, u toku je prikupljanje informacija i za druge gradove. Najmanje pet policajaca je povređeno, a uhapšeno je do sada 14 osoba“, rekao je Dačić.

Svi izgrednici biće identifikovani i protiv njih će biti podnete prekršajne i krivične prijeve, rekao je ministar unutrašnjih poslova.

„Pozivamo sve da se raziđu sa ulica, kao i one koji su napadnuti da se suzdrže od odgovora. Policija će uspostaviti javni red i mir. Policija je napadnuta raznim sredstvima i morala su da budu upotrebljena i hemijska sredstva. Svi koji su napali policiju, i koji su pod formom blokada i protesta napadali i druge ljude moraće da snose posledice. Svi će biti identifikovani, pronađeni i privedeni a drugi organi će kvalifikovati ta dela“, rekao je Dačić.

Na kraju ministar se zahvalio svim pripadnicima policije i rekao da ovo nije napad samo na policiju, već i na državu i nas sve koji drugačije misle.

„Pozivam sev da osude ove napade. Mi uspostavljamo javni red i mir na ulicama, iako se oni premeštaju na druge lokacije kako bi ovo što duže trajalo“, rekao je Dačić.

(Pančevac)

