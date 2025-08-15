MUP: Dečak zatečen u grupi koja je napadala policiju, doveden u skladu sa zakonom

NOVI SAD – Policijska uprava u Novom Sadu, povodom medijskih spekulacija o postupanju policije prema dečaku sinoć na Bulevaru oslobođenja, saopštila je da je dvanaestogodišnjak zatečen u grupi koja je staklenim flašama gađala prostorije SNS-a i policajce, te da je u službene prostorije doveden na način u skladu sa zakonom.

„Dvanaestogodišnjak iz Sremske Mitrovice zatečen je u grupi lica koja su staklenim flašama gađala prostorije SNS i pripadnike policije prilikom intervencije. Doveden je u službene prostorije na način koji je u skladu sa zakonom“, navodi se u sapštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kako se dodaje, u policiji je izjavio da je došao iz Sremske Mitrovice sa dedom, koji je ostao na Kvantaškoj pijaci i da je, zatim, učestvovao u napadu na objekte i policiju.

S obzirom na to da je zatečen sam na ulici, oko ponoći, dečak je predat u nadležnost radnicima Centra za socijalni rad, a o događaju je sačinjena odgovarajuća dokumentacija, navodi se.

„Na poziv radnika Centra, dečakov deda, koji se, inače, jedini stara o njemu, došao je po njega, oko 3 sata ujutru“, dodaje se u saopštenju.

O svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo koje se izjasnilo da dečak, s obzirom na uzrast, nije krivično i prekršajno odgovoran.

(Tanjug)