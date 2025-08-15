Svet

U toku istorijski sastanak Trampa i Putina

22:42

15.08.2025

Printscreen/YT

Sastanak predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina je i zvanično počeo na Aljasci.

Prema poslednjim informacijama, očekuje se da bi mogao trajati šest ili sedam sati.

Ključna tema susreta biće pregovori o miru u Ukrajini, a Trump ne krije velika očekivanja koja ima od ovog sastanka.

Trump se oglasio uoči sastanka i napisao dve reči: „Veliki ulozi“.

(Pančevac)

