U toku istorijski sastanak Trampa i Putina

Čukaričkom prija Pančevo: Miladinović srušio Spartak
22:55
15.08.2025
20:00STARE KAO NAJBOLJE VINO Ova 4 znaka Zodijaka imaju DUG I SREĆAN ŽIVOT Godine im ništa ne mogu!
Sastanak predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina je i zvanično počeo na Aljasci.
Prema poslednjim informacijama, očekuje se da bi mogao trajati šest ili sedam sati.
Ključna tema susreta biće pregovori o miru u Ukrajini, a Trump ne krije velika očekivanja koja ima od ovog sastanka.
Trump se oglasio uoči sastanka i napisao dve reči: „Veliki ulozi“.
Trump just flew a B-2 stealth bomber over Putin’s head…
Absolutely incredible. pic.twitter.com/2bsnssRv9f
— Geiger Capital (@Geiger_Capital) August 15, 2025
22:55
15.08.2025
22:42
15.08.2025
18:07
15.08.2025
17:46
15.08.2025
eur
117.17 RSD
aud
65.30 RSD
cad
72.78 RSD
sek
10.49 RSD
chf
124.53 RSD
gbp
136.08 RSD
usd
100.47 RSD
bam
59.91 RSD
12:35
15.08.2025
16:48
12.08.2025