Servisne informacije Južni Banat

Vozači, pažnja! Radovi na deonici Bela Crkva – Crvena Crkva

12:44

16.08.2025

Foto: BCinfo

U toku su radovi na sanaciji oštećenja asfaltnog kolovoza državnog puta IB reda broj 18, na deonici Bela Crkva – Crvena Crkva, javlja BCinfo.
U zoni radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.

(Pančevac/BCinfo)

Tagovi

Bela Crkva Crvena Crvena Crkva

