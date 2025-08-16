Vozači, pažnja! Radovi na deonici Bela Crkva – Crvena Crkva

SRC Slavija Kovačica: Stara sala, nova namena
U toku su radovi na sanaciji oštećenja asfaltnog kolovoza državnog puta IB reda broj 18, na deonici Bela Crkva – Crvena Crkva, javlja BCinfo.
U zoni radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.
(Pančevac/BCinfo)
Uskoro će i „prva sala iz pravca Pančeva i Kovačice“ izgledati reprezentativno. Do sada je dobrano sređen i eksterijer slavijaškog objekta.
