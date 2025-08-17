Otvoren 18. salon umetničke fotografije u Ivanovu

Svečano otvoren 18. Međunarodni salon umetničke fotografije „Ivanovo u fokusu“

Povodom seoske slave Velike Gospojine svečano otvoren 18. Međunarodni salon umetničke fotografije “Ivanovo u fokusu” u Domu kulture “ Žarko Zrenjanin”. Ove godine zabeleženo je do sada najveće interesovanje sa skoro 200 učesnika iz zemlje i inostranstva, prenosi RTV Pančevo.

Domu kulture “ Žarko Zrenjanin” u Ivanovu svečano je otvoren 18. Međunarodni salon umetničke fotografije “ Ivanovo u fokusu”. Ova tradicionalna manifestacija održava se povodom obeležavanja seoske slave Velike Gospojine, okupljajući brojne umetnike i ljubitelje fotografije.

Ambasador Bugarske Petko Dojkov bio je ovogodišnji počasni gost koji je istakao značaj međunarodne saradnje.

Među predstavljenim radovima našli su se i oni koji su nastali na prvim foto-safarijima davne 2007. godine. Oslikavaju prošla vremena i neka draga lica koja na žalost više nisu sa nama, ističe vođa fotografske sekcije Zlatan Bisak.

Treće mesto ponela je kolekcija fotografija Zdravka Simjonovića na slobodnu temu, gde je prikazan život ljudi na periferiji.

Veliko interesovanje sa čak 700 pristiglih radova i 200 učesnika svakako je obeležilo ovogodišnje izdanje Izložbe “Ivanovo u fokusu”.

(Pančevac/RTV Pančevo)