Detalji bizarnog ubistva na Gulašijadi u Topoli: Miroslav pobedio na takmičenju pa pretučen na smrt

Miroslav G. (46) ubijen je sinoć u oko 20 sati u Topoli nakon završene manifestacije „Junkovačka gulašijada i pasuljijada“. Kako „Blic“ nezvanično saznaje, samo nekoliko sati on i njegovi prijatelji pobedili su u takmičenju za najbolji gulaš.

Kako saznaje „Blic“, ubijeni Miroslav učestvovao je u takmičenju za najbolji gulaš sa prijateljima. Oko 16 sati, oni su proglašeni za pobednike manifestacije, nakon čega su ostali da proslave.

– Tu je bila još jedna ekipa. Pili su, družili se. Oko 20 sati krenulo je dobacivanje, nakon čega je izbila tuča. Grupa od njih 4,5 nasrnula je na Miroslava i tukla ga mučki, do smrti – kaže izvor „Blica“.

Miroslava su tukli po glavi i telu usled čega je preminuo.

Kako navode mediji, do zločina je došlo u selu Junkovac, kada je u dvorištu osnovne škole izbila tuča.

– Sve je počelo svađom, dvojica osumnjičenih su pesnicama udarali žrtvu. M. G. je prebačen u bolnicu, gde je podlegao povredama – kaže izvor.

Tuča je bila toliko jeziva, da se čak i muzika spakovala i napustila skup.

– Bilo je jezivo, udarali su ga pesnicama, čovek je samo pao – doda je izvor.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti salušani u tužilaštvu.

(Pančevac)