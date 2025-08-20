Zašto je smeđi šećer dobar za biljke? Rešava 5 letnjih boljki cveća

Biljke donose sreću. Ukoliko volite cveće i gajite ga, sada ste sigurno fokusirani na to da svojim zelenim mezimicama obezbedite optimalnu količinu vode ili se snalazite oko toga ko će se o njima starati dok ste na letovanju.

A ovaj savet pomoći će vam da biljke bolje rade do kraja jeseni i da vam balkon bude najlepši u kraju.

Reč je o smeđem šećeru koji u rastvorima može podstaći aktivnost mikroorganizama u zemljištu i pomoći im da oslobode sve hranljive materije, te da vaše biljke duže i bolje žive.

Na stranici „Gardening Soul“ pisali su o prednostima smeđeg šećera za biljke, kako ga bolje iskoristiti i sa čime kombinovati da biste napravili „ukusno“ prirodno đubrivo.

Ne vole slatko samo ljudi, već i neke biljke. Samo jedna vrećica smeđeg šećera može nahraniti sve vaše biljke.

1. Ako smeđi šećer jednostavno pomešate sa vodom, to će učiniti listove vaših biljaka sočnim i zelenim.

2. Ako pomešate smeđi šećer sa kvascem i vodom, to đubrivo će postati moćno sredstvo za ukorenjavanje biljaka.

3. Ako pomešate smeđi šećer sa pivom, biće to azotno đubrivo koje može sprečiti listove biljaka da požute.

4. Ako pomešate smeđi šećer sa belim lukom i vodom, dobićete fosfatno đubrivo koje će podstaći cvetanje biljaka.

5. Mešanjem smeđeg šećera sa belim sirćetom i vodom, stvorićete gvožđe sulfat i moći ćete da prilagodite pH zemlje.

Kada primetite da biljka vene i da će uskoro početi da „umire“, možete dodati šećer da povećate nivo saharoze i glukoze.

Saharoza će biti u kontaktu s mikroorganizmima u tlu, a to će omogućiti azotu da obezbedi biljci neophodnu energiju, što će joj pomoći da ostane u životu.

(Pančevac)