Bela Crkva: Potpisan ugovor za obnovu sale Centra za kulturu

Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je sa predsednicom opštine Bela Crkva Tatjanom Kokar Ugovor o finansiranju po osnovu vankonkursnog zahteva za prvu fazu radova na sanaciji krova, koja obuhvata pripremne, tesarske, limarske i izolaterske radove na objektu Centra za kulturu Bela Crkva, u iznosu od 6.107.455 dinara.

Nakon svečanog potpisivanja, ministar Selaković i predsednica opštine Tatjana Kokar obišli su salu Centra za kulturu, gde će uskoro započeti radovi.

– Zadovoljstvo mi je što sam danas imao priliku da posetim Južnobanatski okrug, a ta poseta je krenula upravo iz opštine Bela Crkva. Opština Bela Crkva je mesto na rubu, na granici naše otadžbine, svojevremeno poznata po kasarni koje je ovde još od 18. veka osposobljavala mlade vojnike, a gašenjem te kasarne kao da je i samo mesto izgubilo na značaju. Međutim, prilikom posete predsednika Aleksandra Vučića, Belocrkvani su dobili ozbiljno uverenje i obećanje da će država značajno više ulagati u ovo lepo južnobanatsko mesto, a u okviru agende onoga što radi Ministarstvo kulture, jeste pomoć i podrška radu Centra za kulturu u Beloj Crkvi. Krenuli smo od onoga što je bilo najvažnije, a to je infrastrukura u oblasti kulture, rekao je Selaković.

Ministar je istakao da država prepoznaje multifunkcionalnu salu Centra za kulturu kao samo središte svih kulturnih aktivnosti u Beloj Crkvi.

– Kao što gradnja kuće kreće od temelja, tako i renoviranje kreće od krova. Zato smo vankonkursno opredelili više od 6 miliona dinara u ovoj godini, da bi se zaršila sanacija i potpuno uređenje krova nad ovom multifunkcionalnom salom, ali smo u razgovoru sa predsednicom opštine i njenim saradnicima dogovorili da, u skladu sa projektom koji je već urađen, od naredne godine krenemo konkursnim linijama u fazno uređenje ove sale, kako bi deca, mladi ali i zreliji stanovnici Bele Crkve za dve godine imali potpuno uređenu salu. Cilj nam je da, na kraju renoviranja ovog objekta, nabavimo i dobar bioskopski projektor, kako bi deca u Beloj Crkvi mogla svakog vikenda, svakog dana, a ne kao sada jednom mesečno da imaju bioskopske projekcije. To je zajednički zadatak Ministarstva kulture i Opštine Bela Crkva, zaključio je Selaković.

Predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar zahvalila se Ministru kulture na kontinuiranoj podršci razvoju kulturne infrastrukture u opštini Bela Crkva.

– Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam imala priliku da ugostim Ministra kulture Nikolu Selakovića, koji je prepoznao naše potrebu u domenu infrastrukture u oblasti kulture. Jedno od obećanja našeg predsednika Aleksandra Vučića, bilo je i rekonstrukcija Centra za kulturu, a prioritet u mom radu je bio izrada projektno tehničke dokumentacije, da bi mogli da krenemo u samu rekonstrukciju. Od Ministarstva kulture dobili smo značajna sredstva za sanaciju krova u ovoj godini, a od sledeće godine fazno krećemo sa realizacijom ostalih projektnih aktivnosti, rekla je predsednica opštine Tatjana Kokar.

(Pančevac)

