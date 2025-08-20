OMOLJICA: Ponovo nagrađeni najbolji učenici

Ovogodišnji „Porodični dani“ u Omoljici bliže se kraju, a u utorak, 19, avgusta, pored ostalog obeležena je seoska slava Preobraženje.

Tim povodom je lokalna Mesna zajednica upriličila svečanost, kao i uvek uz rezanje slavskog kolača.

I ove godine su pomenutom prigodom dodeljene nagrade vukovcima Osnovne škole „Dositej Obradović“, koje su svojim znanjem, uspehom i vladanjem zaslužili Hana Ćirić, Helena Fara, Novak Cvetković, Milica Biro, Luka Petrov, Marko Blažić, Vasilije Živanović, Sara Čiser.

Posebno priznanje, za đaka generacije, ponela je Hana Ćirić.

Istog dana priređene su i konjičke kasačke trke na hipodromu, a bilo ih je četiri i nosile su nazive „Žisel“, „MZ Omoljica“, „Grad Pančevo“ i „Preobraženje“.

Među gostima bio je i glumac Petar Strugar, koji je svojim prisustvom uveličao dan i privlačio pažnju publike.

Dvanaesti „Porodični dani” biće okončani u subotu, 23. avgusta, od 16.30 „Omoljičkim letnjim galopom“.

(Pančevac/J. Filipović)

