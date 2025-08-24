Bebi kukuruz iz Dolova osvaja medalje

Ljubav prema kulinarstvu, jedinstvenim i naizgled nespojivim ukusima donela je porodici Jarkovački iz Dolova pregršt priznanja, nagrada i zlatnih medalja na prehrambenim sajmovima

Ljubav prema kulinarstvu, jedinstvenim i naizgled nespojivim ukusima donela je porodici Jarkovački iz Dolova kraj Pančeva pregršt priznanja, nagrada i zlatnih medalja na prehrambenim sajmovima, a zahvaljujući njihovom brendu „bebi kukuruz“ postali su poznatiji i istaknutiji, ne samo u svom kraju, već i šire.

U kuhinji Vere Jarkovački prave se najneobičnije vitaminske salate, voćni sirupi, pekmezi i kompoti od raznog voća koje se ne tretira hemijskim preparatima.

Za radove u polju zadužen je domaćin Stojan Jarkovački, dok najlepše fotografije na imanju pravi njihov sin Relja, pa su na taj način svi članovi uključeni u porodičan biznis.

Vera početku razgovora pojašnjava zašto su njihovi proizvodi atipični i po čemu se razlikuju od drugih.

„Obožavam da kuvam, igram se sa ukusima i začinima. Tako su nastale najzanimljivije salate sa raznim vrstama povrća, potom grožđe sa ljutim papričicama, i još mnogo toga“, kaže ona.

Dve godine zaredom zlatna medalja

Ipak, jedan proizvod se posebno ističe u njihovoj ponudi – bebi kukuruz. Ovaj mali kukuruz šećerac osvojio je srca i nepca mnogih koji su ga probali, a zahvaljujući kome su Jarkovački osvojili zlatnu medalju na prestižnom Novosadskom sajmu poljoprivrede već dve godine za redom.

– Suša je ove godine, nažalost smanjila prinos za 30 % u odnosu na prošlu godinu, iako smo orošavanjem pokušali da pomognemo biljkama da se izbore. Zato smo i sejali dva puta – kaže Stojan Jarkovački.

Setva ove kulture izvodi se mašinski, dok je ručna berba obavezna i vrši se pre tehnološke zrelosti, zbog čega primena bilo kog hemijskog preparata nije preporučljiva.

Berba traje desetak dana, a nakon toga se mali klipovi selekcionišu, ređaju u tegle od 370 i 580 ml i na kraju nalivaju mešavinom vode, sirćeta i soli.

– Ukus ovako pripremljenog bebi kukuruza najviše podseća na kisele krastavčiće, i jako je tražen – ističe Jarkovački.

Namaz od kukuruzne svile Jarkovački se trude da stalno nude nove vitaminske salate od raznog povrća sa dodatkom začina koji upotpunjuju ukus i aromu, a na ovogodišnjoj Štrudlijadi u Dolovu predstaviće novi specijalitet – namaz od kukuruzne svile. – Kukuruzna svila je jako zdrava i uglavnom se koristi za spremanje čajeva protiv upalnih procesa bešike. Međutim, mi smo rešili da se malo zaigramo i probamo nešto nesvakidašnje – ističe domaćica Vera Jarkovački.

Namaz pored kukuruzne svile sadrži i kukuruz šećerac, masline ili ren, u zavisnosti kome se šta dopadne i začinsko bilje. Nakon što se svi sastojci sjedine, ubace se u blender, dodaju se začini i na kraju se odradi pasterizacija, objašnjava i dodaje da su ukućani već probali i ukus je fantastičan.

Pored zlatne medalje za bebi kukuruz, Jarkovački su osvojili još jedno zlatno odličije na sajmu i to za najukusniju vitaminsku salatu od pet vrsta povrća: cvekla, šargarepa, kupus, paprika i krastavac.

