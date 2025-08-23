Kod koga za popust s penzionerskom karticom (2)

Što se tiče ordinacija, na popust uz penzionersku karticu možete da računate samo kod jednog stomatologa, tu su ipak dve privatne laboratorije.
Svakako možete osigurati imovinu ili kupiti putno osiguranje i u jednoj banci dobiti popust na održavanje kartice, bar u prvom periodu. I do registracije vozila, benzina i jeftinijih avionskih i vozni karti može se uz popust. Ako putujete svojim vozilom, jeftinija će biti i putarina, a ako biste da ostanete u svoj fotelji, kupite i knjigu po manjoj ceni. A na spisku su i karte za pozorišne predstave, koncerte i rasad.
Ordinacije i laboratorije
Stomatološka ordinacija „Jovičić” daje 20% popusta za vađenje zuba i skidanje kamenca, 10% za plombe i lečenje i 5% za proteze, krunice i implantate, a nalazi se u Ulici Dimitrija Tucovića 91.
Laboratorija „Biomedica Pa“ daje popust od 20% za laboratorijske analize osim onih koje su ograničene maksimalnim popustom od 10% u toku cele godine (Karađorđeva 3).
Laboratorija „Biomedica-Pan“ primenjuje popust od 20% na laboratorijske analize (Miloša Obrenovića 9)
Banke, osiguranje, finansijske usluge
„Dunav osiguranje” daje 10% popusta na putno zdravstveno osiguranje, osiguranje pomoći na putu, kombinovano osiguranje kuće ili stana, osiguranje nenastanjenih objekata (vikendice, kuće, stanovi), kao i na „auto kasko” osiguranje i „kasko sudar” osiguranje. U Pančevu se filijala nalazi u Masarikovoj ulici 4.
„DDOR Novi Sad” daje popust od 20% na polisu osiguranja „moja kućica” (imovina), 25% na polisu „pomoć u kući i kućna nega”, kao i jedan dan besplatnog osiguranja u okviru polise putnog zdravstvenog osiguranja (za putovanja od sedam do 30 dana). Popusti važe do 1. oktobra. U Pančevu se nalazi u Ulici Miladina Popovića 18.
„Viner štediše osiguranje” primenjuje popust od 15% na osiguranje kuće ili stana i 10% na putno zdravstveno osiguranje. U Pančevu se nalazi u Ulici Miloša Obrenovića 5a.
„Đenerali osiguranje” takođe daje popust 15% na osiguranje kuće ili stana i 10% za putno zdravstveno osiguranje. Adresa u Pančevu je u Ulici Maksima Gorkog 5.
„Poštanska štedionica” omogućava u toku šest meseci za nove korisnike koji imaju penzionersku karticu besplatno vođenje tekućeg računa, kao i besplatne SMS poruke o novom stanju na računu, a zatim i 32% popusta za naknadu za vođenje tekućeg računa za korisnike koji promene način prijema izvoda tekućeg računa s prijema na kućnu adresu na prijem putem mejla ili na preuzimanje u banci, kao i smanjenje kamatne stope sa 15,95% na 13,95% za dinarski gotovinski kredit za refinansiranje sa osiguranjem u promo periodu (rok otplate do 71 mesec).
„Tenfore” do daljeg daje popust od 10% za platne usluge prenosa novčanih sredstava (uplate na platni račun), a u Pančevu se nalazi u Ulici vojvode Radomira Putnika 2 i 22.
Registracije vozila
„Auto Zoki” daje popust od 1.000 dinara za registraciju motornih vozila. Nalazi se u Knićaninovoj 1a i u Kovačici u Ulici JNA 204.
„Di Mako“ daje 10% popusta na tehnički pregled, na ugovore o kupoprodaji i izdavanje nalepnice i nalazi se na Jabučkom putu 349.
Putovanja i saobraćaj
„NIS” daje prilikom kupovine goriva na „NIS Petrol” i „Gazprom” benzinskim pumpama 3% popusta na proizvode iz prodavnice i restorana, kao i popust od tri dinara po litru za „G-Drive dizel” i „G-Drive 100”, od dva dinara za „Evro dizel”, „Evro premium BMB 95”, „OPTI dizel” i „OPTI benzin 95”, kao i popust od jednog dinara za „OPTI” auto-gas i CNG metan.
„Srbijavoz” daje popust od 30% na kupovinu pojedinačnih karata na blagajnama i kartomatima i još 5% na kupovinu putem interneta. U „soko” vozovima je obavezna kupovina rezervacije od 120 dinara, a karta važi uz penzionersku karticu i lični identifikacioni dokument.
„Air SERBIA” primenjuje 15% popusta na kupovinu karata na letovima „Er Srbije” prilikom kupovine u poslovnici u Tržnom centru „Galerija” ili preko kontakt centra kompanije. Aerodromske i ostale pripadajuće takse ne podležu popustu, kao ni promotivne tarife. U slučaju kupovine preko kontakt centra neophodno je da se na i-mejl pošalje skenirana penzionerska kartica i lična karta ili drugi važeći lični dokument.
„Putevi Srbije” omogućavaju 3% popusta na putarine putem uređaja za ENP putem veb-servisa za naplatu putarine.
Kultura
„Delfi knjižare” omogućavaju 15% popusta na knjige u izdanju „Lagune”. U Pančevu se nalazi u Tržnom centru „Big”.
„Službeni glasnik” daje 20% popusta na sve svoje publikacije.
Kulturni centar Pančevo za korisnike penzionerske kartice koji imaju pet bodova omogućava 30% popusta za ulaznice za predstave na večernjoj sceni, kao i za ulaznice za muzičke koncerte i koncerte u okviru festivala.
Razno
JKP „Zelenilo” za korisnike penzionerske kartice koji su skupili pet bodova daje 5% popusta na sadni materijal.
Agencija za čišćenja zgrada „Fensi 013″ daje 10% popusta na kompletnu ponudu (Ulica Stojana Novakovića 1).
(Pančevasc/ N. S.)
Penzionerske kartice u Pančevu: Od samoposluge do pozorišta